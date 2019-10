O PSL em polvorosa; crescimento lento na China e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta sexta-feira (18) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

PIB da China avança 6% no 3º trimestre, crescimento mais lento em 27 anos

No acumulado de janeiro a setembro de 2019, o PIB da China teve avanço de 6,2% em relação aos nove primeiros meses do ano passado

Da China ao Delegado Waldir: os desafios para o Brasil só aumentam

Maior parceiro comercial do Brasil anunciou menor crescimento do PIB em 27 anos enquanto governo Bolsonaro exibe novos sinais de falta de foco nas reformas

Petrobras cancela contrato de R$ 872 milhões com a McLaren

Petrobras tem diminuído o investimento em patrocínio ao esporte neste ano, com a chegada de Roberto Castello Branco à presidência

Presidente do Banco Central diz que há ainda espaço para juros menores

Taxa básica de juros está no menor nível histórico, a 5,5%

O nanico que pode atrapalhar o “Super Sábado” do Brexit

Partido nacionalista da Irlanda do Norte deve votar contra acordo, enquanto Boris Johnson sofre debandada de sua base no Parlamento

Nova guerra comercial? EUA começam a aplicar sanções contra Europa

As taxas de 25% sobre queijos e vinhos europeus foram autorizadas pela OMC para compensar subsídios irregulares que a UE deu à fabricante de aviões Airbus

Gratidão não está entre as qualidades do presidente, diz Joice Hasselmann

Hasselmann afirma que já esperava ser destituída como “retaliação”; para ela, Bolsonaro usou a Presidência da República para interferir no Legislativo

Política e mundo

Listas, áudios e intrigas: entenda caos que rachou o PSL nesta quinta (17)

Manobra para tirar Delegado Waldir da liderança do PSL na Câmara fracassou, Joice foi rebaixada no Congresso e Flávio e Eduardo foram escanteados no partido

Crise no PSL paralisa indicação de Eduardo Bolsonaro para embaixada

Presidente indicou o filho para o cargo há três meses, mas até agora intenção não foi formalizada e deverá demorar ainda mais depois de conflitos no partido

Flávio e Eduardo Bolsonaro são destituídos das lideranças estaduais do PSL

A medida tomada por Luciano Bivar é mais um capítulo da crise interna do partido que opõe parlamentares que apoiam Bolsonaro o e dirigente da legenda

Deputado admite que se “infiltrou” em reunião do PSL para gravar Waldir

Daniel Silveira disse que objetivo era “blindar” presidente na guerra com o PSL; em áudio, Waldir fala que vai “implodir” Bolsonaro e o chama de “vagabundo”

Procuradora pede absolvição de Lula e Dilma no “Quadrilhão do PT”

Pedido inclui também ex-ministros Palocci e Mantega em ação penal contra os petistas por suposta organização criminosa em esquemas na Petrobras

Pesquisadores acreditam ter achado ponto de origem do óleo no Nordeste

Tecnologia usada parte dos pontos de chegada das manchas nas praias e faz o caminho para trás, estimando onde o vazamento começou

França diz ter frustrado ataque inspirado no 11 de Setembro

Por vários anos, país tem discutido como responder a jihadistas locais e a militantes estrangeiros após uma série de ataques em todo o país

Enquanto você desligou…

As marcas mais valiosas de 2019, segundo ranking da Interbrand

Em 2019, o valor total das 100 principais marcas chega a 2,3 trilhões de dólares, 5,7% a mais ante 2018

Bolsonaro sanciona lei que divide recursos do megaleilão do petróleo

O projeto que resultou na nova lei foi aprovado esta semana pelo Senado, depois de já ter passado pela Câmara

Bolsonaro diz que 13º do Bolsa Família está garantido para os outros anos

MP garante o pagamento extra aos beneficiários apenas este ano; promessa de campanha era de que o 13º seria permanente; o que foi confirmado pelo presidente

Meirelles: tumulto desnecessário de governo Bolsonaro afetou crescimento

Ex-ministro da Fazenda afirmou que expectativa para o PIB no início da administração Bolsonaro era de 2,5%, e hoje a previsão está em torno de 0,9%

Latam Brasil amplia acordo de codeshare com a Qatar Airways

Parceria proporcionará aos passageiros da companhia brasileira acesso a mais de 25 destinos no Oriente Médio, Leste da África e Sul da Ásia

Oferta de ações do Banco do Brasil movimenta R$ 5,8 bi, dizem fontes

Papéis da instituição financeira foram precificados a R$ 44,05 cada no follow-on

Produção de petróleo da Petrobras cresce 16,9% no 3º trimestre

Com 2,264 milhões de barris por dia, a estatal petroleira bateu o recorde de produção mensal

Agenda

Chico Pinheiro já dizia, e graças a Deus hoje é sexta-feira (18). Mas antes de pensarmos no fim de semana, é dia de o Departamento do Tesouro dos EUA liberar seu relatório para o Congresso com a análise da política econômica e cambial do país. E há, ainda, reunião da OPEP, que debaterá os principais assuntos do mercado de petróleo no mundo.

Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento nos EUA.

E fique ligado nos discursos de Richard Clarida, vice-presidente do Fed, Esther George, presidente do Fed de Kansas City, Robert S. Kaplan, presidente do Fed de Dallas, e Neel Kashkari, presidente do Fed de Mineápolis, que podem trazer pistas da política monetária da instituição.

Além disso, é dia de reunião da Cúpula da Zona do Euro (European Council), que trata dos principais assuntos da região, principalmente neste momento em que o Brexit está avançando.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e no mundo. É um bom indicador do sentimento do mercado.

Frase do dia

“Acima de tudo, você deve criar algo que te deixe orgulhoso. Essa sempre foi minha filosofia. Posso honestamente dizer que nunca entrei em um negócio apenas pelo dinheiro. Se este é o único motivo, é melhor deixar para lá” — Richard Branson, empresário