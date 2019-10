O porteiro e as crises de Bolsonaro; ações e a Selic e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (31) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

PSL e “porteirogate”: as crises de Bolsonaro na volta ao Brasil

O presidente volta nesta quinta-feira ao país após uma viagem de 12 dias pela Ásia com foco na captação de investimento

As ações que mais se beneficiam com o novo corte da Selic

Taxa básica de juros caiu para 5% ao ano nesta quarta (30); mercado espera por mais quedas

Brasil cai em ranking, mas ainda tem um dos maiores juros reais do mundo

O país foi de oitavo para nono lugar após ter a Selic, taxa básica da economia, reduzida em 0,5 ponto percentual, para 5% ao ano

Para Mansueto, redução da dívida pública não justifica abandonar reformas

Juros mais baixos, melhora na arrecadação e retomada do crescimento ajudam país a ter déficit menor

PIB da zona do euro cresce 0,2% no 3º trimestre e supera expectativas

Desemprego na região ficou em 7,5% em setembro e inflação está com uma taxa de 0,8% nos últimos 12 meses

“Queda de juros ajuda, mas não faz mágica”, diz economista

Nesta quarta, o Banco Central reduziu a taxa básica de juros da economia para 5%, novo recorde histórico, que estimula mais o consumo e o crédito

Dinheiro “parado” de fundos podem abater dívida pública

Fundos setoriais têm orçamento garantido, mas nem sempre executam projetos; proposta está em novo pacote de reforma de Guedes

Política e mundo

Justiça libera PSL a seguir com processo contra deputados “bolsonaristas”

Medida pode levar à expulsão de 19 parlamentares ligados ao presidente, inclusive do líder da bancada na Câmara, Eduardo Bolsonaro

Plenário da Câmara discute PL das armas

Movimento de obstrução de diversos partidos deve impedir que novas regras para a posse de armas sejam votadas nesta quarta

Investigação contra Trump avança antes de votação sobre impeachment

Objetivo é determinar se Trump abusou de seus poderes para obrigar a Ucrânia a fornecer informação comprometedora sobre o ex-vice-presidente Joe Biden

Enquanto você desligou…

Copom anuncia corte de 0,5 p.p. na Selic, que vai a 5% ao ano

Essa é a 3ª queda seguida da taxa básica desde o início do ciclo de afrouxamento; segundo BC, ainda há espaço para mais uma

Selic cai para 5% ao ano. Veja quanto rendem R$ 5 mil

Com a Selic baixa, poupança perde para outras aplicações em quase todos os cenários

Guedes: É ingenuidade achar que país vai crescer 4% “do dia para a noite”

Ministro da Economia admitiu que o crescimento da economia está lento, mas disse que avanço será maior no próximo ano

Congresso estuda aumentar valor de saque imediato do FGTS para R$ 998

Para valer, proposta precisa ser aprovada por deputados e senadores na comissão mista na próxima semana, e, depois, nos plenários da Câmara e do Senado

Fim da era do iPhone? Apple reporta queda de 9% nas vendas do celular

Empresa do presidente Tim Cook desenvolveu novos braços de faturamento, como serviços por assinatura, mas iPhone ainda responde por metade da receita

GPA tem alta de 27% no lucro, liderada por aumento nas vendas do Assaí

Grupo varejista registrou lucro de R$ 192 milhões de julho a setembro, enquanto a receita líquida do Assaí subiu 18,4%

B2W tem prejuízo de R$ 102,5 mi no 3º trimestre

Resultado representa um prejuízo menor do que o registrado no último trimestre, mas é maior do que o esperado pelo mercado

Lucro do Facebook no 3º tri ultrapassa US$ 6 bilhões e supera expectativas

O número de usuários da plataforma registrou uma alta de 8% em um ano e chega a 2,45 bilhões

Lucro da Lojas Americanas cresce 54,5%, mas fica abaixo de previsões

Varejista registrou um lucro líquido de R$ 48,2 milhões no 3º tri, em comparação com o ano anterior; mercado projetava resultado de R$ 61 milhões

Twitter anuncia que deixará de aceitar propaganda política

Plataforma afirmou que medida é resposta às crescentes críticas sobre a disseminação de fake news por políticos nas redes sociais

Confira o resultado do sorteio 2.203 da Mega-Sena

Prêmio estava estimado pela Caixa Econômica Federal em R$ 35 milhões

Agenda

Nesta quinta-feira (31), o IBGE divulga a taxa de desemprego do país.

E, nos EUA, o Bureau of Economic Analysis libera o Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE), de setembro, que mede a evolução dos preços ao consumidor e, portanto, é uma forma de conferir a inflação por lá.

Já o Bureau of Labor Statistics solta o Índice de Custo do Emprego, referente ao terceiro trimestre, que também é uma forma de medir a inflação, além de dar ideia do crescimento da renda nos EUA. E esta quinta também é dia de conhecermos os dados dos gastos pessoais nos EUA, que pode antecipar o crescimento econômico por lá.

E como acontece todas as semanas, o Department of Labor atualiza os pedidos iniciais de seguro-desemprego, número que é considerado o primeiro indicador da força de trabalho no país.

Na Zona do Euro, é dia de conhecermos a prévia do PIB do terceiro trimestre, assim como do acumulado do ano, além da prévia do IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de outubro e também do acumulado do ano, deste que é um dos principais meios de aferir a inflação na região. E o Eurostat divulga a taxa de desemprego na Europa em setembro, que vem em constante queda nos últimos anos.

E fique ligado no discurso de Luis de Guindos, do Banco Central Europeu, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Na China, por fim, serão liberados os dados referentes ao PMI (Índice de Atividade dos Gerentes de Compras) Industrial, de outubro. Esse número serve para avaliar como está a atividade do setor industrial e, portanto, a economia do país como um todo.

Frase do dia

