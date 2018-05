O plano do EI no Brasil e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

MPF acusa 11 brasileiros de promover Estado Islâmico e recrutar jihadistas. De acordo com o jornal Estado de S. Paulo, as investigações mostram plano de atentado no carnaval. Manobra pode acelerar venda da Eletrobras na Câmara. Segundo o jornal Valor Econômico, o governo pretende se valer de uma norma do regimento interno da Câmara para acelerar a votação da proposta para privatizar a Eletrobras. Oi pagará R$ 74 milhões a diretores. O jornal Valor Econômico informa que, mesmo em recuperação judicial, a remuneração total aos executivos da tele brasileira é quase três vezes maior que a da concorrente Telefônica.

Copom surpreende e mantém juros em 6,5% em meio a cenário incerto. Maior parte do mercado esperava novo corte de 0,25 p.p.; taxa segue no menor patamar da história e não deve sofrer cortes adicionais.

BC: manutenção da Selic reflete mudança no balanço de riscos para inflação. Copom decidiu manter a taxa de juros em 6,50%, a despeito de notar que os últimos indicadores de atividade econômica mostram arrefecimento.

Política e mundo

Câmara aprova MP sobre venda de petróleo do pré-sal. Medida provisória 811 permite à PPSA comercializar parte de óleo devida à União na exploração do pré-sal, com base no regime de partilha.

Deputados questionam modelo de concessão do aeroporto de Recife. Privatização dos terminais foi anunciada em agosto do ano passado pelo governo como parte do Programa de Parceria de Investimento (PPI).

Senado aprova projeto que cria Sistema Único de Segurança. Matéria tramitou em caráter de urgência após ser aprovada pela manhã na Comissão de Constituição de Justiça (CCJ) e, agora, segue para sanção presidencial.

Câmara instala subcomissão para discutir atuação de companhias aéreas. Entre as prioridades está a discussão sobre a revogação das novas regras da Anac que permitiram a cobrança pelas malas despachadas.

Alckmin nega rompimento e diz que PSDB vai apoiar DEM nos Estados. Declaração foi dada depois de Rodrigo Maia, pré-candidato do DEM ao Planalto, ter descartado abdicar da disputa em prol do que chamou de “uma derrota”.

Meirelles reforça potencial de crescimento eleitoral do MDB. Ex-ministro da Fazenda apresentou pesquisas qualitativas mostrando que seu potencial de crescimento nas pesquisas de intenção de votos é “enorme”.

Caixa 2 da Odebrecht financiou reforma do sítio de Atibaia, diz PF. Laudo teve como objetivo responder questões de Sergio Moro, do MPF e da defesa de Lula com base na análise dos dados contidos no sistema Drousys e Mywebday.

Defesa de Lula pede que delação da J&F não seja enviada a Moro. Advogados alegam que os fatos não têm relação com as investigações da Lava Jato e devem ser remetidos para a Justiça Federal em Brasília.

STJ determina indenização da CPTM a passageira que sofreu assédio em trem. Caso julgado foi da ministra Nancy Andrighi, que descobriu aumento vertiginoso desse tipo de fato no transporte público.

Macri anuncia fim de turbulência no câmbio, mas prevê tempos duros. Presidente argentino disse que vai buscar um acordo com todas as forças políticas e os sindicatos para acelerar os ajustes que ele vinha implementando.

Presidentes da UE acertam posição comum para salvar acordo com Irã. Líderes confirmaram que vão apoiar acordo nuclear enquanto Teerã cumprir compromissos assumidos em 2015.

Senado dos EUA aprova lei para manter regra de neutralidade da internet. Votação tenta impedir decisão da agência de comunicações dos EUA, mas pode não receber apoio na Câmara dos Deputados.

Informante diz que Cambridge Analytica compartilhou dados com Rússia. Christopher Wylie, que denunciou sequestro de dados do Facebook, apontou que colega russo-americano pode ter repassado dados a russos.

EUA e países do Golfo anunciam sanções contra lideranças do Hezbollah. Secretário-geral do grupo, Hassan Nasrallah. e quatro integrantes enfrentarão congelamento de ativos e sofrerão bloqueio de acesso a redes financeiras.

Enquanto você deligou…

Depois do frango, europeus embargam importações de pescado do Brasil. Bloco afirmou que o controle das embarcações que se dedicam à pesca no Brasil não está em conformidade com as regras adotadas na Europa.

Produção de petróleo da Petrobras cresce em abril após seis meses de queda. Petroleira produziu em média 2,09 milhões de barris de petróleo por dia (bdp) em abril no país, alta de 1 por cento ante março.

Financiamentos de veículos novos crescem 39,2% em abril ante abril de 2017. Entre os usados, os financiamentos somaram 292,1 mil unidades no quarto mês do ano, alta de 23,4% em relação a igual mês do ano passado.

Abrainc: mercado de imóveis comemora fim de liminar. Por conta da liminar, 65 empreendimentos deixaram de ser lançados na capital paulista. Esses projetos correspondem a 15,8 mil apartamentos

Secovi-SP prevê alta nas vendas de imóveis após cassação de liminar. Sindicato prevê que, em 2018, lançamentos devem permanecer estáveis em comparação com 2017; por sua vez, a projeção para as vendas é de alta de 5% a 10%.

MP entra com ação contra a Taurus, fornecedora de armas da polícia do DF. Na ação criminal, o MP cobra a responsabilização de seis executivos da companhia responsáveis pela venda do armamento.

Agenda

Nesta quinta-feira, serão divulgados nos Estados Unidos o índice de atividade industrial Fed Filadélfia e o relatório de empregos Fed Filadélfia de maio, além dos pedidos iniciais por seguro-desemprego. Na zona do Euro, o destaque é a balança comercial de março.