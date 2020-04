O PIB da China após o vírus; substituto para Mandetta e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quinta-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A hora do choque: a China divulga hoje o PIB do primeiro trimestre

A economia chinesa deve registrar a primeira retração em quase 30 anos por causa da crise do novo coronavírus

Bolsonaro procura substituto de Mandetta

O presidente começará a receber nesta quinta-feira cotados para suceder o ministro da Saúde

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Shell promete alcançar a neutralidade de carbono em 2050

Novo coronavírus, que derrubou os preços do petróleo, vai pesar nas contas da empresa e a obrigará a reduzir o valor dos investimentos

Tesouro diz que está difícil para governo contrair dívida e se financiar

De acordo com Tesouro, dívida pública alta atrapalha a oferta de títulos com vencimentos mais longos no mercado

Não acredito que Opep consiga determinar preços, diz CEO da Petrobras

Grupo de país exportadores de petróleo fizeram acordo para cortar produção e barrar queda dos preços, mas sucesso da ação é questionado

A crise do coronavírus acelerou estas tendências do futuro do trabalho

O home office é só o começo: as empresas vão encontrar novos desafios e devem se inspirar em tendências do futuro do trabalho

STF discute aval de sindicatos em suspensão de contratos

Corte delibera sobre decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski num tema fundamental em meio à pandemia do coronavírus

A covid-19 e a economia: desemprego nos EUA pode chegar a 20 milhões

Dado semanal de pedidos de seguro-desemprego na maior economia do mundo deve trazer nova carga de volatilidade para as bolsas

Política e mundo

Senadores veem falta de consenso para votar MP do Verde e Amarelo

Ainda há incertezas se o Senado conseguirá votar a medida governista, já que ela expira no próximo dia 20

STF decide que governadores e prefeitos podem decretar quarentena

Os ministros decidiram que estados e municípios podem determinar o isolamento, a quarentena, o fechamento do comércio e a restrição de locomoção

G20 concorda com suspensão de pagamento de dívida de países mais pobres

O grupo defende uma abordagem coordenada sobre o tema, em meio à pandemia global de coronavírus

Enquanto você desligou…

Governo prevê 10 anos de contas no vermelho por coronavírus

A equipe econômica pediu ainda uma flexibilização para a meta fiscal de 2021 e admitiu que o oitavo déficit anual consecutivo do país deve ser muito pior



Senado aprova texto principal da PEC do orçamento de guerra em 1º turno

A proposta permite que os gastos com a crise do coronavírus sejam contabilizados à parte do orçamento principal

Petrobras hiberna 62 plataformas e realoca empregados

A medida tem como consequência a redução da produção em 23 mil barris de petróleo pela estatal

Número de clientes ativos da XP sobe 20% e ultrapassa 2 milhões de pessoas

Investidores aportaram 3 bilhões de reais a mais na plataforma no primeiro trimestre ante o mesmo período do ano passado, de acordo com dados preliminares

Lucro do Citi no 1º tri despenca com chances de calotes por coronavírus

A doença levou ao fechamento temporário de empresas em todo o mundo, o que deve gerar um pico de inadimplência

Agenda

Nesta quinta-feira (16), na China será publicado um dos principais indicadores da economia no país, a taxa de desemprego, que mede a porcentagem da força de trabalho total que está desempregada. Os chineses também divulgam os dados de produção industrial, que mede a variação das produções totais das fábricas, minas e serviços públicos. Por lá, ainda tem a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre de 2020.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país e o relatório de emprego do mês de abril. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora.

Outro índice importante que será conhecido nesta quinta é o de licenças de construção e construção de novas casas emitidas em março, que mede a força do mercado imobiliário norte-americano.

Por fim, na Zona do Euro, será divulgada a produção industrial do mês de fevereiro. Esse é um dos principais indicadores da economia da região e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Programação exame.talks

16 de abril, quinta-feira, 11h30

Mario Ghio, diretor-presidente da Somos Educação, e Chaim Zaher, CEO do grupo SEB (Sistema Educacional Brasileiro)

Os desafios da educação em tempos de coronavírus

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 15h

Carolina Ferraz, atriz

Com Murilo Bomfim, jornalista de EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 18h

Camila Coutinho, designer, blogueira e fundadora do Garotas Estúpidas

O trabalho dos influencers

Com Ivan Padilla, editor-executivo de estilo de vida, e Gabriela Ruic, jornalista da EXAME

Veja no YouTube

16 de abril, quinta-feira, 20h

Masterclass com Luiz Barsi

Lições de um bilionário

Com André Portilho, head do exame.academy

Veja no YouTube