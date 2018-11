O peso dos militares no governo Bolsonaro e tudo para ler nesta manhã

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 30, para começar o dia bem informado:

Agenda de Bolsonaro reafirma peso de militares no governo. Os militares terão o papel, na estratégia de Bolsonaro, de levar conhecimento técnico e disciplina a Brasília.

G20 se reúne em Buenos Aires com guerra comercial na pauta. O grupo se vê às voltas com uma ameaça que tem nome e sobrenome: Donald Trump.

AMLO assume com planos de “renovar” política do México. Com maioria no Congresso, López Obrador assume México com promessas de governar por referendos e renovar as bases políticas do país.

Bolsonaro não pretende voltar atrás sobre mudança de embaixada em Israel. Segundo coluna da Mônica Bergamo, na Folha, até segunda ordem, assunto deve ficar em banho-maria, sem anunciar data para a transferência.

Polícia descobre plano do PCC para assassinar ex-secretário da Segurança. Como noticiou o jornal Estadão, plano foi descoberto por meio de mensagens interceptadas entre membros da cúpula da facção, que quer impedir o envio dos chefes da organização criminosa para prisões federais.

Em depoimento de três horas, Pezão nega propina e cita nome de Cabral. De acordo com O Globo, governador disse que conta apresentada pela PF está desativada.

Guedes quer desindexar despesa para cumprir teto. Segundo o Valor, futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, quer endurecer as regras de ajuste das despesas em caso de risco de descumprimento do teto do gasto público, instituído pelo governo Temer.

Pesquisa mostra o abismo entre bancos e fintechs – e seus clientes. Usuários do Google mostram que brasileiros são exigentes com bancos e fintechs. Mas há uma diferença clara entre as instituições e entre seus consumidores.

Política e mundo

STF julga na próxima terça-feira mais um pedido de habeas corpus de Lula. Advogados de Lula sustentam que indicação de Sergio Moro para o governo Bolsonaro indica parcialidade do magistrado e que ele agiu “politicamente”

Após mais de 2 anos preso, Palocci deixa prisão e vai cumprir pena em casa. Desembargadores reduziram a pena do ex-ministro, reconheceram a efetividade da delação premiada fechada com a Polícia Federal

Fux pede vista e ministros decidem se indulto terá validade imediata. Gilmar Mendes propôs que, mesmo com o pedido de vista de Fux, a votação prossiga; ministros votam se continuam ou adiam a decisão

Após pedido de vista, Toffoli suspende sessão no STF do indulto de Temer. Apesar de a maioria dos ministros ter votado pela manutenção do benefício, o ministro Luiz Fux pediu vista e a sessão foi interrompida

Brexit sem acordo pode provocar falta de alimentos, dizem especialistas. Especialistas enviaram uma carta às autoridades locais do Reino Unido, sugerindo a formação de equipes para analisar o possível impacto do acordo

Migrantes de caravanas fazem greve de fome para pressionar México e EUA. As mulheres pedem ao Instituto Nacional de Migração do México para “acelerar vistos humanitários para que possamos ver como nos instalamos e trabalhar”

Problema técnico em avião atrasa viagem de Merkel para cúpula do G20. O avião, que ia direto rumo a Buenos Aires, precisou fazer uma escala forçada na cidade de Colônia, ainda na Alemanha

Overdoses e suicídios levam à diminuição da expectativa de vida nos EUA. A expectativa de vida média da população foi de 78,9 em 2014 para 78,6 anos em 2017

Alto funcionário francês é acusado de espionar para a Coreia do Norte. O acusado, Benoit Quennedey, foi posto sob controle judicial e não pode deixar o território francês

Enquanto você desligou…

Shopping centers do país devem vender 8% mais neste Natal, diz Abrasce. Estimativa considera esforços de empreendimentos para diversificar atuação, aproximando-se dos clientes por meio da multicanalidade

Presidente da Espanha autoriza final da Libertadores em Madri. Após ataque a ônibus do Boca Juniors que provocou o adiamento da partida, Conmebol decidiu realizar duelo fora da Argentina

Ibovespa tem máxima histórica e ronda 90 mil pontos com apetite por risco. Índice de referência do mercado acionário brasileiro subiu 0,51%, a 89.709,56 pontos

Fiat Chrysler vai investir € 5 bi em novos modelos e motores na Itália. Companhia tenta elevar a utilização de fábricas, preservar empregos e impulsionar margens de lucro na Europa

Pesquisa mostra que 80% dos negativados são reincidentes na dívida. Entre reincidentes, 25% haviam regularizado a situação, enquanto 55% ainda estavam com a dívida pendente

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado o Produto Interno Bruto (PIB) trimestral e anual no país. Na Zona do Euro, serão anunciados o Índice de Preços ao Consumidor anual e no mês de novembro, além da taxa de desemprego em outubro. Por fim, Mersch, membro da diretoria do Banco Central Europeu (BCE) irá discursar às 8h (horário local). Já nos Estados Unidos, teremos o discurso de Williams, membro do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e o PMI de Chicago no mês de novembro.