O pão será a nova carne?; a reta final do Congresso e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reta final: com votação do Orçamento, Congresso encerra ano cheio de incertezas

Para 2020, o apertado calendário, com eleições municipais, deve ser um empecilho para a aprovação de novas reformas, como a tributária e a administrativa

Fernández amplia impostos de Macri, e pão pode ficar mais caro no Brasil

Trigo será exportado pela Argentina com sobretaxa de 12% para arrecadar fundos para um pacote de emergência — mas pode chegar às padarias brasileiras

Dados fortes da China seguirão impulsionando a Bolsa?

Produção industrial chinesa cresceu mais que os 5% previstos, mas dúvidas sobre acordo comercial com EUA ainda persistem

Grupos de renovação política buscam agenda própria para 2020

Um ano após eleição de 30 deputados e senadores, grupos suprapartidários acumulam estranhamentos com partidos

Após vitória eleitoral, Boris Johnson prepara equipe para o Brexit

Boris Johnson detalhará seu programa de governo na quinta-feira, durante o tradicional discurso lido pela rainha Elizabeth II, de 93 anos

Receita paga hoje sétimo lote de restituição do Imposto de Renda 2019

Nesta etapa, 320.606 contribuintes têm direito à restituição, totalizando o valor de 700 milhões de reais

Política e mundo

Governo finaliza projeto que cria novo marco legal para startups

Ministro da Economia, Paulo Guedes, estaria focado em ponto que determina que as empresas sejam constituídas como Sociedades Anônimas (SA)

Argentina continuará a integrar Grupo de Lima durante governo de Fernández

Novo ministro das Relações Exteriores afirmou que o país permanece no grupo como forma de demonstrar a insatisfação com o governo da Venezuela

Enquanto você desligou…

Prioridade da agropecuária no Brasil é abastecimento interno, diz ministra

Declaração de Tereza Cristina ocorre em um momento em que o país tem batido recordes de exportações e altas nos preços da carne

Desmatamento da Amazônia em novembro sobe mais de 100%, diz Inpe

A destruição da maior floresta tropical do mundo totalizou 563 quilômetros quadrados no mês, 103% a mais do que no mesmo período do ano passado

Vitória expressiva de Boris Johnson reduz incertezas e alavanca a libra

A moeda britânica se valorizou 1,31% em relação à europeia, alcançando o maior nível em mais de dois anos

FGTS poderá distribuir mais que 50% dos lucros, diz governo

Declaração ocorre depois que o presidente Jair Bolsonaro vetou a distribuição de 100% do lucro do fundo aos trabalhadores

Agenda

Nesta segunda-feira (16), o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Tanto nos Estados Unidos quanto na Zona do Euro será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente a dezembro, que libera os dados da produção industrial no mês, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Frase do dia

“Autoconfiança é muito importante para alcançar o sucesso. E para se tornar confiante, é importante estar preparado.” – Arthur Ashe, tenista norte-americano.