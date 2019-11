O pacote de Guedes vem aí; as melhores ações na bolsa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (4) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

As ações que pagam dividendos mais indicadas para novembro

Levantamento feito pelo site EXAME mostra as ações que pagam dividendos mais recomendadas pelas corretoras para este mês

O pacote de Guedes vai ajudar o governo a evitar escândalos?

É a transformação do Estado que deve ser moldado para melhor servir uma ordem democrática, disse o ministro da Economia à Folha

Possível acordo entre China e EUA impulsiona ações

O ministro das relações exteriores da China afirmou nesta segunda-feira que Donald Trump e Xi Jinping seguem em contato frequente

Incertezas sobre leilão do pré-sal

De acordo com o Valor, Já é tido como factível um cenário sem lances para os campos de Sépia e Atapu

Aplicador do Enem teria vazado foto da prova, diz ministro

Apesar do vazamento, o ministro classificou o primeiro dia da aplicação de prova como “tranquila”

Ouro digital? Uso do bitcoin como reserva de valor divide opiniões

Defensores como os investidores bilionários como Michael Novogratz aconselham todos a esperar porque alegam que a moeda se transformou em reserva digital

Bolsas da Ásia fecham em alta com otimismo sobre acordo entre EUA e China

Secretário de Comércio dos EUA disse estar confiante de que o país selará a chamada “fase 1” de um acordo comercial com a China neste mês

Lucro em alta e ação em baixa: Itaú vai manter o padrão dos bancões?

Juros baixos, competição com as fintechs e pressão por redução de taxas são desafio para os gigantes do setor — mas só para o médio prazo

“Ninguém quer adulterar nada, não”, diz Bolsonaro sobre caso Marielle

Bolsonaro disse ter obtido os áudios de ligações feitas entre a portaria e as casas do condomínio antes que elas tivessem sido “adulteradas”

Política e mundo

Partido Militar vira opção se Bolsonaro deixar PSL

Articulador da nova sigla, deputado Capitão Augusto, do PL, diz a aliados do presidente que “está à disposição”

Óleo chega a Abrolhos, que abriga uma das maiores biodiversidades do país

Na região fica o parque nacional marinho com uma das maiores biodiversidades do país, abrigando corais e outras espécies ameaçadas

Em crise, estados atrasam salários e tentam achar recursos para pagar 13º

Estados que empregam 1,3 milhão de servidores terão de recorrer a operações extraordinárias para tentar pagar os salários adicionais de fim de ano

Promotora que fez campanha para Bolsonaro se afasta do caso Marielle

O MP disse que os pais de Marielle Franco e a viúva de Anderson Gomes defenderam a permanência de Carmen Eliza à frente do processo penal

Moro vê “referência falsa” a Bolsonaro e nega pressão no caso Marielle

Ministro da Justiça afirmou que uma conclusão provisória aponta para tentativa de obstrução de Justiça nas investigações sobre o assassinato da vereadora

Trump diz a Fernández que pediu ao FMI que trabalhe com governo argentino

O FMI concedeu uma linha de crédito de 57 bilhões de dólares para a Argentina no ano passado

Democrata Beto O’Rourke abandona corrida à Casa Branca

O ex-congressista americano anunciou saída da corrida presidencial após meses parado nas pesquisas e com cada vez menos apoio financeiro

Enquanto você desligou…

Petrobras coloca à venda 15 blocos na bacia Sergipe-Alagoas

O negócio envolve oito blocos exclusivamente da estatal, e os outros sete têm a Nova Petróleo como parceira

Petrobras conclui venda de fatia na Belem Bioenergia à Galp Bioenergy

Petrobras Bicombustíveis receberá cerca de 24,7 milhões de reais

Quero Educação faz aporte de R$ 20 mi e se funde com site Melhor Escola

O Melhor Escola vai ser integrado ao marketplace Quero Bolsa, e serão adicionados ao produto 3 mil escolas e 12 mil cursos

Grupo chinês compra a operadora inglesa Thomas Cook por US$ 14 mi

Empresa tinha 178 anos e declarou falência em setembro, depois de tentar, sem sucesso, arrecadar US$ 250 milhões de investidores privados

Agenda

Vam bora, vam bora; olha a hora; vam bora, vam bora, já dizia a Jovem Pan. E nesta segunda (4), como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia brasileira. Já a Fipe publica seus dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), de outubro, uma das principais formas de aferir a inflação daqui.

Nos EUA, o Census Bureau libera os números referentes às encomendas à indústria, no mês de setembro, que serve para visualizar a atividade econômica por lá.

E, na Zona do Euro, o Markit solta seu PMI (Índice de Atividade dos Gerentes de Compras) Industrial, de outubro, um importante indicador do desempenho econômico da região.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Não se pode lutar contra a loucura, porque ela sempre vence” — C.J. Tudor, escritora britânica