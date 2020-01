O novo papel de Regina Duarte; as pressões na bolsa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

De Trump ao príncipe hacker: o que moverá a bolsa hoje

Investidores devem se concentrar em temas internacionais, como a ameaça do vírus, o impeachment de Trump e até o hackeamento de Jeff Bezos

Já é hora de considerar o vírus chinês uma emergência mundial?

Organização Mundial da Saúde se reúne hoje na Suíça para definir se é necessário declarar o surto da nova doença como uma emergência internacional

Regina Duarte começa “noivado” com o governo nesta quarta

Atriz pediu para conhecer a Secretaria da Cultura e passar por um “período de teste” para depois responder se aceita comandar a pasta

Fernández vai a Israel e Cristina assume presidência argentina

O presidente irá visitar o museu do holocausto em Jerusalém e relembrar o atentado contra uma comunidade judaica argentina que matou 85 pessoas em 1994

3G fora da disputa por unidade de elevadores da Thyssenm, dizem fontes

As empresas de investimento selecionadas competirão com outra rival estratégica, a fabricante finlandesa de elevadores Kone

Review: Galaxy Fold é celular dobrável para fãs de tecnologia

Smartphone Android com tela dobrável da Samsung está na primeira geração, mas traz alto poder de processamento e seis câmeras

39% dos empregos dos sonhos de jovens no mundo sofrem risco de automação

Segundo estudo divulgado pela OCDE, apenas 10 carreiras concentram as expectativas de emprego da próxima geração de profissionais

Quanto investir em renda fixa e em ações? Veja as indicações por perfil

EXAME consultou cinco casas de análises para chegar à carteira ideal em 2020 para investidores conservadores, moderados e arrojados

Política e mundo

Para Guedes, pobreza é maior inimiga do meio ambiente — não é bem assim

O custo de atear fogo em uma área de mil hectares chega perto de R$ 1 milhão, segundo cálculos do Ministério Público Federal

Senado dos EUA inicia julgamento do impeachment de Trump

Membros do Democratas criticaram as regras para o julgamento contra o presidente norte-americano e pretendem apresentar diversas emendas durante o processo

Polícia venezuelana cerca escritório de Guaidó em Caracas

O prédio foi isolado e nas proximidades havia patrulhas do Serviço de Inteligência e uma unidade da Polícia Nacional Bolivariana

Enquanto você desligou…

Netflix comemora sucesso de “The Witcher” e ganha 28 milhões de assinantes

Apesar dos bons números no quarto trimestre, empresa ainda sofre com estagnação nos Estados Unidos e temor da concorrência com o Disney+

O que é o coronavírus da China, como se espalha e quais são os sintomas

O vírus de Wuhan contaminou cerca de 300 pessoas no mundo; doença causada por ele traz risco de morte

Klabin elevará preços de celulose para a China em fevereiro

A fabricante de papel afirmou que o valor será elevado em 20 dólares a tonelada

Petrobras pede registro para oferta de ações da companhia pelo BNDES

De acordo com documento publicado pela estatal, o banco poderá vender até 734,2 milhões de ações ordinárias da petroleira

Agenda

Nesta quarta-feira (22), o Brasil vai divulgar o índice de evolução de emprego, o Caged, que mede a criação das vagas de empregos no país e é um bom indicador da economia nacional.

Já nos Estados Unidos, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e os números referentes às vendas de casas usadas no mês de dezembro.

Frase do dia

“Eu não ligo para quanto dinheiro você tem. Respeito é ganho, inteligência é aprendida e a experiência é uma medalha”. — Eva Noblezada