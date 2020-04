O novo ministro da Justiça; a dívida pública cresce e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta terça-feira (28) para começar o dia bem informado:

André Mendonça é nomeado novo ministro da Justiça; Ramagem assume PF

Mendonça, que ocupava a chefia da Advocacia-Geral da União, assume o ministério da Justiça e Segurança Pública após a saída de Moro

Relatório mostra o quanto a dívida subiu com a pandemia

Num cenário de maior estresse, com queda de 5% no PIB, a dívida pública chega a 90,8% do PIB em 2020

O coronavírus deve passar longe do balanço da Vale

Estimativas apontam para uma receita líquida de 37 bilhões de reais, alta de 20% sobre o mesmo período do ano passado

Um Dia da Educação sem aulas para a maioria dos estudantes

Quarentena prejudica 1,3 bilhão de alunos no mundo. Mas, aos poucos, alguns países estão retomando as atividades

Colapso da saúde em Belém contrasta com número oficial de casos

Para especialistas, subnotificação explica colapso em hospitais da capital do Estado, que oficialmente tem pouco mais de 2 mil casos confirmados da covid-19

França apresenta um plano para o fim da quarentena

A estratégia de reabertura após seis semanas de isolamento pelo coronavírus será divulgada ao parlamento francês nesta terça

Centrão quer Plano Pró-Brasil, mesmo que Guedes saia do governo

Bloco apóia projeto articulado pelo ministro-chefe da Casa Civil, com foco no aumento do investimento público para recuperar a economia no pós-crise

Senado e governo propõem congelar salário de servidor por 18 meses

O objetivo da medida é liberar R$ 130 bi para socorro a estados e municípios; projeto foi defendido pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre

Após inquérito que mira Bolsonaro, Aras encontra presidente no Planalto

Procurador-geral foi ao local discutir questões sobre coronavírus com ministro da Casa Civil, mas também conversou com Bolsonaro

Datafolha: população se divide em relação a impeachment de Bolsonaro

Mesmo após as denúncias feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro, Bolsonaro mantém apoio de 33% da população, mostra pesquisa

PSOL pede cassação de Carla Zambelli após mensagens vazadas por Moro

Zambelli é acusada de queda de decoro parlamentar por oferecer vaga do STF ao ex-juiz Sergio Moro em troca de mudança na Polícia Federal

Coreia do Norte divulga mensagem atribuída a Kim Jong-un

A imprensa norte-coreana divulgou a mensagem de Kim Jong-un, mas não publicou fotos e não comentou seu estado de saúde

Salário mínimo na Venezuela chega a 4,6 dólares, mesmo com alta de 77,7%

O salário mínimo no país, que reúne o salário básico e um vale-alimentação obrigatório, passou de 450.000 para 800.000 bolívares por mês

Neoenergia tem lucro de R$ 577 mi no 1º trimestre, alta de 17%

A empresa destacou investimentos de R$ 34,5 mi em energia eólica no período, com o desenvolvimento de 27 parques em dois complexos no Nordeste

Vendas consolidadas do Carrefour crescem 12,2% no primeiro trimestre

O crescimento do grupo foi intensificado pelo movimento de estocagem dias antes da quarentena pelo coronavírus visto no varejo de alimentos

Sul e Sudeste ainda não atingiram pico de casos de coronavírus, diz Saúde

Estimativas do governo apontavam que a pandemia da covid-19 atingiria o ápice no país entre o fim do mês de abril e o início de maio

Petrobras registra queda de 4,5% na produção de combustíveis no 1º tri

Estatal petroleira destaca que a demanda por diesel e gasolina tiveram recuo de até 14,3% nos primeiros três meses deste ano

S&P põe rating da Embraer em observação negativa

Decisão da agência de classificação de risco ocorre após fracasso da companhia brasileira em acordo com a norte-americana Boeing

B3 empodera ação PN do Nível 2 e diz que força de voto é a mesma da ON

Debate surgiu a partir de tentativa da Eneva de incorporar AES Tietê

Localiza abre 200 vagas de tecnologia com home office e início imediato

Por causa do coronavírus, a seleção e a integração será online. Os profissionais trabalharão em home office até o fim do isolamento

Nesta terça-feira (28), nos Estado Unidos, será divulgada a balança comercial de março, assim como os dados de importações e exportações norte-americanas no período.

A Universidade de Michigan ainda libera a prévia de seu Índice de Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores norte-americanos na atividade econômica do país e pode até prever o comportamento deles.

Já a atualização dos estoques de petróleo bruto e em cushing nos Estados Unidos também será divulgada pelo Energy Information Administration.

