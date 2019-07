O novo foco do mercado; OAS pode falir e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (15) bem informado:

As quentes do dia

Com Previdência em agosto, mercado se volta para decepcionante PIB chinês

No período entre abril e junho, a economia do país cresceu 6,2%, em relação ao observado em igual período de 2018, a menor taxa em 27 anos

De acordo com a Folha, OAS acumula novas dívidas e corre risco de falir

Relatórios da administradora judicial nos autos do processo de recuperação apontam estágio crítico da empreiteira

PIB da China cresce 6,3% na primeira metade de 2019

No segundo trimestre deste ano, o PIB do gigante asiático cresceu 6,2% anualizado

Aumenta em 70% o número de lojas virtuais que aceitam débito, diz Visa

No entanto, 86% dos usuários ainda pagam suas compras online com cartão de crédito, de acordo com pesquisa mais recente da Abecs

Segundo O globo, estados já articulam volta à reforma no Senado e buscam receitas extras para cobrir rombo

Outra opção para equilibrar as contas é alterar aposentadorias de servidores via assembleias regionais

No Valor: Mudança tributária traz de volta debate sobre desigualdade

No Brasil, vários impostos incidem sobre o consumo, fazendo com que os mais pobres paguem proporcionalmente mais impostos

Ameaça de calote de concessionária é alerta para risco das debêntures

Consórcio Rodovias do Tietê, que administra estradas em SP, tenta diminuir juros que deve pagar a investidores que compraram debêntures, sem sucesso

Política e Mundo

Eu não bloqueei ele ainda no WhatsApp, diz Maia sobre atrito com Guedes

Em entrevista, o presidente da Câmara disse que o governo terá dificuldades para emplacar projetos e que ele não pretende disputar a Presidência em 2022

Para 2022, líder do DEM almeja governos e presidência da Câmara

Em entrevista, o deputado Elmar Nascimento almeja vê o partido com candidatos aos governos do Rio, Bahia e São Paulo em 2022

Moody’s reduz perspectiva de rating da Argentina de estável para negativa

Em meio à crise no país, agência de classificação de risco manteve a nota soberana dos vizinhos latinos em B2

Colômbia vai criar fundo para socorrer cafeicultores de quedas de preços

Ainda não foi esclarecido qual o valor que será colocado no fundo de estabilização, mas o presidente Duque afirmou que ele será mantido por um mix de fontes

Deltan Dallagnol usou fama para lucrar, segundo mensagens vazadas

Conteúdo de conversas divulgadas por Folha e The Intercept Brasil mostra diálogos do coordenador da Lava Jato sobre fazer eventos e palestras

Bolsonaro pede que Argentina reflita sobre candidato de Kirchner

Em entrevista, Bolsonaro demonstrou apoio à reeleição de Macri e criticou a visita de Alberto Fernández, vice de Cristina Kirchner, ao ex-presidente Lula

Olavo de Carvalho reage mal à possível indicação de Eduardo Bolsonaro

O guru bolsonarista afirmou que a nomeação de Eduardo para a embaixada dos EUA é incompatível com a sua “missão” de criar uma CPI sobre o Foro de São Paulo

Mercosul deve anunciar fim de roaming internacional nesta quarta-feira

A medida, que precisará ser aprovada pelo parlamento de cada país, é similar as práticas da União Europeia, que aboliu a cobrança em junho de 2017

Enquanto você desligou

Hapvida fará oferta primária de ações

Considerando lotes suplementares e adicionais, a Hapvida pode vender mais 16,254 milhões novas ações

Presidente do BNDES anuncia nova diretoria

A nova estrutura contará com o ex-secretário especial do PPI Adalberto Vasconcellos, que atuará na pasta de Relações Institucionais e Governo

O que tem na carteira do BNDESPar? Veja as participações do banco na bolsa

Estudo analisa os setores que compõem as maiores ações do portfólio de investimentos do banco

MP da Liberdade Econômica inclui “minirreforma trabalhista” (e polêmicas)

A medida que, entre outras coisas, altera 11 leis e propõe a diminuição do papel do Estado no mercado de trabalho, merece todos os seus apelidos

SP vai precisar de R$ 100 bi em 10 anos para Previdência, diz Meirelles

O secretário da Fazenda afirmou que o governo de São Paulo tem um “plano B”, caso Senado não inclua Estados e municípios na reforma da Previdência

Reforma Tributária pode reduzir alíquota máxima do Imposto de Renda

Percentual deve ser reduzido tanto para pessoas físicas quanto para empresas

Jerome Powell assume figurino de comandante do Banco Central mundial

Não é a primeira vez que o Fed muda de postura em resposta a ocorrências fora dos EUA e reação também não é puro altruísmo

Onyx crava data de segundo turno da Previdência: “Será 6 de agosto”

Deputados finalizam votação do primeiro turno antes que proposta passe mais uma vez pela comissão especial, convocada para às 20h30

Ações da Ambev caem 2,62% após controladora cancelar IPO na Ásia

Estimada em 9,8 bilhões de dólares, a abertura de capital na bolsa de Hong Kong poderia ter sido o maior IPO do ano

BNDES vende participação na Linx

As ações da produtora de software e soluções de tecnologia caíram 1,7% nesta sexta-feira, 12, e eram negociadas a R$ 33,42

Agenda

Você já sabe, mas não custa lembrar: nesta segunda-feira (15) o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as expectativas do mercado para a economia brasileira. Nos EUA, o Fed lança o Índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York, do mês de julho, sobre a saúde econômica do estado americano. Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.