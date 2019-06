O nióbio de Bolsonaro; Guedes quer animar economia e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (28) bem informado:

As quentes do dia

De comércio a nióbio: as pautas de Bolsonaro no G20

O presidente brasileiro estreia em encontro das maiores economias do mundo e tem o desafio de focar as pautas que importam, e deixar o anedótico de lado

Em reação ao Congresso, Guedes pede à equipe medidas para reanimar economia

Frente ao protagonismo do Parlamento na condução de propostas econômicas, como reforma tributária, ministro da Economia quer fechar plano de ação para destravar atividade logo após a votação da reforma no 1º turno no plenário da Câmara, diz reportagem do Estadão

Inflação anual da zona do euro se mantém em 1,2% em junho

Inflação está distante da meta do Banco Central Europeu (BCE), que é de uma taxa ligeiramente inferior a 2%

Trump e Bolsonaro trocam elogios durante encontro em Osaka

Jair Bolsonaro pode ser um raro aliado para Trump na reunião do G20, em Tóquio

Tesla tem pedidos suficientes para bater recorde, diz Musk

As ações da Tesla acumulam queda de 34% este ano, em parte devido à preocupação sobre a demanda, que Musk tem repetidamente minimizado

Política e Mundo

Me associar a episódio de militar com cocaína é brincadeira, diz Bolsonaro

Em live nas redes sociais, presidente afirmou que sargento detido na Espanha com 39kg de cocaína “vai pagar um preço alto”

Enquanto você desligou

BC diz que não há definição de montantes e prazos sobre compulsório

Declaração do Banco Central ocorre horas depois de anúncio de Paulo Guedes sobre liberação pelo governo de mais de R$100 bilhões em compulsório

Após Petrobras, Caixa tem outras 15 operações de venda de ativos

Presidente do banco, Pedro Guimarães afirmou que a instituição vai focar no varejo e não deve ter mais investimentos em empresas não financeiras

Petrobras deixará transporte e distribuição de gás, diz CEO da estatal

Decisão ocorre depois de governo anunciar plano para acabar com monopólio do setor, dominado pela estatal; empresa quer vender uma refinaria ainda em 2019

Conselho Monetário define meta de inflação para 2022 em 3,5%

Margem de tolerância para cumprimento da meta será de 1,5 ponto porcentual, para mais ou para menos, gerando um intervalo entre 2% e 5%

BC e CMN regulamentam uso de recebíveis de cartão como garantia

De acordo com comunicado do Banco Central, espera-se que mais instituições entrem no mercado de recebíveis, aumentando a concorrência

Depois de bater 13 mil dólares, bitcoin recua 22% nesta quinta-feira

Saldo da oscilação de preços ainda é positivo na semana: desde segunda, moeda digital acumula alta de 17%. Investidores voltaram a se interessar pelo ativo

Jony Ive, o mago do design do iPhone e do iPad, deixa a Apple

Jony Ive, o mais famoso designer do mundo, responsável por projetos icônicos da Apple, deixa a empresa para formar seu próprio estúdio, o LoveFrom

Vai ao happy hour? Pesquisa mostra prejuízo bilionário causado por ressaca

Profissionais do Reino Unido disseram ser 39% menos eficazes quando insistem em trabalhar apesar de terem bebido muito

Agenda

Nesta sexta-feira (28), no Brasil, o IBGE atualiza a taxa de desemprego, atualmente em 12,5%. Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro. Nos EUA, o Bureau of Economic Analysis solta os dados do Índice de Preços das Despesas de Consumo Pessoal (PCE) do mês de maio e também o acumulado do ano. Esse dado é uma das formas de medir a inflação. Há, também, a divulgação do deflator do PCE. Outra informação que será divulgada nesta sexta é a de gastos pessoais, nos EUA, importante medidor do crescimento econômico. Por fim, a Universidade de Michigan publica seu Índice de Confiança do Consumidor. Na Zona do Euro, o Eurostat mostra o Índice de Preços ao Consumidor (e, portanto, a inflação) de junho e também o acumulado do ano.