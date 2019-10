O mercado e Fernández; nova semana de balanços e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (28) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Fernández enfrenta reação dos mercados após vitória na Argentina

Fernández venceu com 48% dos votos a eleição presidencial de domingo contra o presidente atual Mauricio Macri

Na Argentina, vem aí um governo mais Néstor ou mais Cristina?

O papel da vice-presidente da vitoriosa chapa de Alberto Fernández é grande incógnita de governo que começa

Acho que Argentina escolheu mal, diz Bolsonaro sobre eleição de Fernández

O presidente também disse que não pretende parabenizar o argentino, mas afirmou que, por enquanto, “não vai se indispor” com o país vizinho

Na bolsa, Klabin abre semana de balanços e decisão de juros

Balanços robustos e possíveis anúncios de cortes das taxas, no Brasil e nos EUA, podem impulsionar Ibovespa para novos recordes nos próximos dias

Na China, Partido Comunista se reúne por Hong Kong

Mesmo com a extinção da lei que serviu de estopim para protestos, a ex-colônia britânica foi às ruas pelo 21° final de semana seguido

A força dos MEIs: microempreendedores sustentam 1,7 milhão de casas

1,7 milhão de casas dependem exclusivamente dos ganhos do Microempreendedor Individual

No Uruguai, Lacalle Pou é favorito no segundo turno

Candidato de direita fez 28% dos votos no 1º turno, mas já recebeu apoio de dois adversários na disputa para tirar a Frente Ampla do poder depois de 15 anos

União Europeia aprova adiamento do Brexit até 31 de janeiro de 2020

Brexit deveria entrar em vigor na próxima quinta-feira (31), mas o parlamento ainda não aprovou plano que regulamente a separação do Reino Unido e da UE

Política e mundo

PSL vai pedir expulsão de mais três deputados

Bibo Nunes (RS), Alê Silva (MG) e Daniel Silveira (RJ) podem ser os próximos a serem expulsos do PSL em meio à crise entre bivaristas e bolsonaristas

Justiça nega a Lula suspender julgamento sobre sítio de Atibaia

Seção está marcada para dia 30, quando o TRF-4 deve decidir se a condenação deve ser anulada e processo voltar à primeira instância

Pesquisadores querem estado de emergência de saúde por óleo no Nordeste

Especialistas alegam riscos para “número expressivo de populações vulneráveis potencialmente expostas” e falta de orientação sanitária

Greenfield recorre de absolvição de Temer por “tem que manter isso, viu?”

Ex-presidente era acusado de obstrução de Justiça no caso em que foi gravado orientando Joesley Batista a continuar agindo pelo silêncio de Eduardo Cunha

Piñera quer afrouxar a previdência do Chile, modelo para o Brasil

Além de subir as aposentadorias, presidente se comprometeu a também criar um salário mínimo garantido de 350 mil pesos (cerca de R$ 1.930 na cotação atual)

Após protestos, Piñera pede renúncia de todos os ministros no Chile

Ideia do presidente do Chile é fazer uma profunda reforma ministerial para colocar fim aos protestos que já duram oito dias pelas ruas do país

Evo promete 2º turno na Bolívia se for comprovada fraude em eleição

Até agora, por causa da suspeita de fraude, apenas México, Venezuela e Cuba enviaram mensagens cumprimentando Evo pela vitória nas eleições

Enquanto você desligou…

Brasil encaminha acordo com Emirados Árabes na área de armamentos

Além das conversas relativas à produção e venda de armas, o governo brasileiro deve assinar amanhã um acordo sobre proteção mútua de informações militares

Para entregar melhor e mais rápido, Renner investirá R$ 600 mi em CD

O novo centro de distribuição será o principal da empresa, para a operação online e para lojas físicas, e deverá diminuir o tempo de entrega e cortar custos

Cledorvino Belini renuncia a vaga no conselho de administração da Light

Saída ocorre depois de uma oferta pública de ações da Light em julho, na qual a Cemig reduziu a participação na empresa de 50% para 22,6%

Samarco passa a deter todas as licenças para reiniciar operações

Segundo a Vale, a expectativa é que a Samarco retome suas atividades usando novas tecnologias para o empilhamento de rejeitos a seco

BB deve assinar acordo para joint venture com UBS, diz presidente do banco

Presidente-executivo, Rubem Novaes disse que o banco também procura parceiros internacionais para a BB DTVM



Facebook lança seção de notícias contra reputação de rede da desinformação

O Facebook News é uma opção separada do feed normal do usuário e inclui artigos de organizações de notícias parceiras

Agenda

Segunda-feira (28) é dia de sacudir as energias do fim de semana e mergulhar no trabalho. E como acontece todas as semanas o Banco Central divulga o boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia.

Nos EUA, o Bureau of Economic Analysis libera os dados referentes à Balança Comercial de Bens no mês de setembro, e também é dia de conhecermos o nível de estoques do varejo (excluindo automóveis), indicador da saúde econômica e dos gastos do consumidor por lá.

E na Zona do Euro, Mario Draghi, presidente do Banco Central Europeu, faz seu discurso, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

Frase do dia

“Passei a vida tentando corrigir os erros que cometi na minha ânsia de acertar” — Clarice Lispector