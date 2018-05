O medo Odebrecht ronda os bancos e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Possível calote da Odebrecht ameaça R$ 47 bilhões de bancos. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, BNDES, BB, Caixa, Itaú, Bradesco, Santander, Sumitomo e Votorantim estão com medo de que seja desencadeado um processo de vencimento antecipado de toda a dívida.

A pergunta da semana: até onde vai o dólar? Os motivos que levaram a uma escalada do câmbio se mantêm presentes. Entre eles estão fatores externos e internos.

Neoenergia critica Enel e governo. O presidente da Neoenergia deu uma entrevista para o jornal Valor Econômico para expor publicamente suas críticas à participação de estatais estrangeiras no setor de energia no Brasil.

Maduro é reeleito em votação questionada dentro e fora da Venezuela. Há informações, não confirmadas oficialmente, de que o índice de abstenção nas eleições da Venezuela foi superior a 70%.

Disputa põe em risco recuperação judicial do Bertin. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, grupo Bertin apresentou proposta para vender os trechos Sul e Leste do Rodoanel, mas a família Tarallo, que tem participação no negócio, pretende questionar o plano na Justiça.

Guerra comercial entre Estados Unidos e China está suspensa. O secretário do Tesouro Steven Mnuchin afirmou que o governo do presidente Donald Trump colocou “em suspenso” a imposição de tarifas à China, após dias de negociações entre as partes.

Política e mundo

Dirceu ficará na Papuda até decisão final sobre cumprimento de pena. Condenado a mais de 30 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o ex-ministro se entregou na tarde de hoje.

Índia e UE listam produtos dos EUA à OMC para possível retaliação. UE disse que as tarifas dos EUA sobre aço podem custar 1,5 bilhão de dólares e as tarifas de alumínio mais 100 milhões de dólares.

Enquanto você deligou…

Banco Central anuncia nova intervenção no mercado após alta do dólar. BC fará uma oferta adicional de swap cambial, que equivale à venda de dólares no mercado futuro, a partir desta segunda (21).

Exportações: China troca soja americana por grãos brasileiros. Tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo e preços mais baixos da soja no Brasil reduziram atratividade da oferta americana.

illy Caffè firma acordo para comprar produção de ex-guerrilheiros das Farc. Empresa explicou que trocará com os ex-guerrilheiros o conhecimento necessário sobre como obter um café de boa qualidade e sustentável.

Agenda

Nesta segunda-feira, sai o índice de evolução de emprego do CAGED e o Boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, haverá reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).