O Magalu pós-Netshoes; Kirchner mais próxima do poder e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta segunda-feira (12) bem informado:

As quentes do dia

Magalu divulga primeiros resultados após compra da Netshoes

Analistas projetam que empresa divulgará, após o fechamento do mercado, lucro de 99,6 milhões e faturamento de 4,09 bilhões de reais

Um possível governo com Kirchner deve afastar Argentina do Brasil

Alberto Fernández, que tem a ex-presidente Cristina Kirchner como candidata a vice, obteve 47% do votos em prévias para as eleições de outubro

Bolsonaro indicará novo procurador-geral (não deve ser Dodge)

Na última sexta, o presidente afirmou que ainda não decidiu o nome do novo chefe do MPF, mas confirmou que baterá o martelo ainda esta semana

Eleições de 2020 pautam núcleo político do Planalto

De acordo com o Estadão, grupo de ministros mais próximos de Bolsonaro prepara ações para ampliar influência na escolha de prefeitos e vereadores; estratégia passa por liberação de emendas

Ações e fundos com renda variável lideram migração de investimentos

Selic mais baixa, Bolsa com pontuação quebrando recorde e plataformas digitais de investimentos ajudaram a preferência pela renda variável crescer

Política e Mundo

Guaidó denuncia que Maduro pretende dissolver parlamento da Venezuela

De acordo com oposicionista, Assembleia Nacional Constituinte convocou para esta segunda uma sessão extraordinária para aprovar a medida

Juiz nega à OAB ingresso no inquérito dos hackers

Entidade pediu acesso ao inquérito para proteção das informações e garantia de amplo acesso dos advogados às provas

Lewandowski rejeita pedido da Rede contra decisão de Toffoli sobre Coaf

Ministro do STF disse que “argumentos utilitaristas” não o “impressionam”, sinalizando posição sobre a suspensão de investigações com dados do órgão

Preparação para Brexit sem acordo é prioridade, diz premiê Johnson

Declaração eleva expectativas entre políticos e mercados financeiros de que o Reino Unido caminha para um divórcio desgovernado do bloco europeu

Enquanto você desligou

Previdência já tem os votos necessários para ser aprovada no Senado

O Placar da Previdência, elaborado pelo “Estado”, aponta 53 votos “sim” — mais que o número necessário para fazer uma mudança na Constituição

STJ desbloqueia R$ 3,7 bi da Braskem com condição de seguro-garantia

Valor foi bloqueado em junho depois que governo de Alagoas alegou danos provocados pela mineração em áreas próximas à extração do sal-gema

Brasil ganha destaque na carteira de ações emergentes do UBS

País é prioridade na lista de 40 indicações de ações para países emergentes do banco suíço

B2W aumenta vendas em 22% e, sobretudo, consegue queimar menos dinheiro

Dona de Submarino e Americanas teve alta de 22% nas vendas e 17 milhões de usuários ativos, mas conseguiu, ao mesmo tempo, o melhor caixa em nove anos

Petrobras investirá US$ 54 bi em projetos no RJ nos próximos 5 anos

Segundo o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, o foco será na exploração e na produção de petróleo e gás e inclui também os estados de SP e ES

Petrobras vende 7 campos no RN para SPE 3R Petroleum por US$ 191 mi

Venda do Polo Macau engloba as participações de 100% da estatal em 6 dos 7 campos e de 50% no último

Preço da gasolina sobe nos postos após 12 semanas em queda

Os avanços ocorreram após a Petrobras anunciar alta de 4% no preço médio da gasolina e avanço de 3,75% no do diesel em suas refinarias

brMalls se alia a Mercado Livre para ampliar alcance

Sob os termos do acordo, os clientes poderão comprar produtos de lojas nos shoppings da brMalls por meio da plataforma do Mercado Livre

Brasil vai exportar mais soja que o esperado por disputa EUA-China

Associação das Indústrias de Óleos Vegetais calcula exportar 72 milhões de toneladas de soja em 2019, considerando demanda adicional vinda da China

Agenda

Foco, força e fé nesta segunda-feira (12). Como já é de praxe, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as perspectivas do mercado sobre a economia brasileira. Nos EUA, o US Department of Agriculture solta o relatório mensal WASDE, com as estimativas de oferta e demanda agrícolas no próprio país da América do Norte e também no mundo. Já o Department of Treasury publica o Balanço Orçamentário Federal, com as receitas e despesas do governo.