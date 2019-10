O labirinto de Lula; Nike entre o doping e o auge e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

O labirinto de Lula: STF retoma julgamento das alegações

Na semana passada, a corte acolheu a tese de um ex-dirigente da Petrobras e decidiu que o réu deve ter o direito de se manifestar após seu delator

TCU investiga irregularidades nos gastos do governo Temer

Corte de contas investiga se dois ministérios driblaram o Congresso e efetuaram gasto maior do que havia sido aprovado

Nova fase da Lava Jato no Rio mira funcionários da Receita Federal

Investigação começou depois que um colaborador da Operação Lava Jato foi instado a pagar suborno a fiscais da Receita, para não ser autuado

No auge, Nike é acusada de liderar esquema de doping

Treinador que lidera equipe da companhia foi banido por experimentos para aumentar desempenho; o presidente Mark Parker também sabia de tudo, segundo jornal

Câmara conclui votação de teto de gastos para campanha eleitoral de 2020

Limite nas campanhas a prefeito e vereador será o equivalente aos gastos das eleições de 2016 corrigidos pela inflação

Em derrota para o governo, Senado rejeita restrições a abono salarial

Equipe econômica precisava reunir 49 votos a favor da alteração que restringiria o pagamento do benefício, mas o placar ficou em 42 a 30

Política e mundo

Paraguaio diz que suplente do PSL usou nome de Bolsonaro para acordo

É a segunda vez que o nome de Alexandre Giordano, suplente do senador Major Olímpio, surge em meio às investigações; ele nega ter mencionado Bolsonaro

Ex-chefe da Odebrecht é interrogado em meio à crise no Peru

Enquanto presidente e Congresso estão em queda de braço no Peru, o executivo Jorge Barata será interrogado por procuradores peruanos

Barragem rompe no MT e evidencia problema estrutural na mineração

Empreendimento de uma empresa de lavra de ouro desmoronou nesta terça-feira e deixou dois funcionários feridos

Trump denuncia investigação de impeachment como “golpe”

“Quanto mais aprendo, a cada dia que passa, chegou à conclusão de que o que está acontecendo não é um impeachment, é um GOLPE”, tuitou o presidente americano

Lula deve pagar multa de quase R$ 5 milhões para migrar ao semiaberto

Procuradores da Lava Jato pediram a mudança de regime do ex-presidente, mas o petista já afirmou que não quer a alteração

Câmara aprova urgência de projeto que limita gastos de eleições municipais

Parlamentares têm pressa para aprovar o texto, que precisa ser sancionado pelo presidente Bolsonaro um ano antes para valer nas próximas eleições

Fachin vota para condenar Geddel e Lúcio por bunker de R$ 51 milhões

Membro do STF afirmou que há provas suficientes para comprovar lavagem de dinheiro pelo ex-ministro e por seu irmão

Polícia investiga se bala desviou em poste antes de atingir Ágatha

Estudante de 8 anos morreu vítima de uma bala perdida no último dia 20 na Fazendinha, uma das favelas do complexo do Alemão, na zona norte do Rio

Míssil da Coreia do Norte cai no Japão, diz governo japonês

Coreia do Sul também relatou disparada de projéteis de origem norte-coreana em seu território

Enquanto você desligou…

Plenário do Senado inicia processo de votação da Previdência em 1º turno

O governo vai tentar retirar da proposta o item que dá autonomia a estados e municípios para criarem alíquotas extraordinárias para servidores

Alcolumbre diz que cessão onerosa pode atrasar votação da Previdência

Senador admitiu que há pedidos para votar a reforma apenas dia 15, e reconheceu que o problema é questão da distribuição de recursos do megaleilão

Serviço de streaming da Amazon terá filmes e séries da Disney

O Amazon Prime Video terá conteúdo licenciado pela empresa do Mickey Mouse em seu catálogo até setembro de 2020

Carrefour Brasil anuncia compra de 49% da fintech Ewally

Pela operação, varejista pode comprar o controle da fintech após três anos

Minerva assina joint venture focada em carne bovina na China

Operação feita com os empresários Xuefang Chen e Wenbo Ge busca maximizar distribuição no mercado chinês

Notre Dame Intermédica fecha acordo para comprar São Lucas Saúde

Empresa de planos de saúde fechou operação de compra da operadora de Americana (SP) por R$ 312 milhões

Em reta final para Copa do Mundo, Catar escorrega na economia

Após US$ 200 bi em infraestrutura para o evento, parcela da economia que não depende de gás e petróleo estaciona pela primeira vez desde pelo menos 2012

Agenda

Nesta quarta-feira (2), a Fipe divulga seus dados do IPC (Índice de Preços ao Consumidor), do mês de setembro, deste que é considerado uma das principais formas de aferir a inflação do país.

Nos EUA, o Automatic Data Processing (ADP) libera a Variação de Empregos Privados Não-Agrícola, de setembro, que mede a força do mercado de trabalho do país. Esse índice costuma sair dois dias antes dos dados oficiais e serve como uma prévia. E como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing nos EUA.

Também fique ligado nos discursos de John C. Williams, presidente do Fed de Nova York, e de Patrick Harker, presidente do Fed da Filadélfia (ambos membros do Fomc), que podem trazer pistas da política monetária da instituição.

E não esqueça que na China é feriado. O Dia Nacional.

Frase do dia

“Não vale a pena mergulhar nos sonhos e se esquecer de viver” — J.K. Rowling