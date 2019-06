O junho intenso da Ibovespa; Congresso x Governo e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (3) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Corrida para aprovar hoje MPs volta a opor governo e Congresso

Chegam a seu prazo final nesta segunda-feira, 3, cinco Medidas Provisórias (MPs) que precisam ser aprovadas pelo Congresso para não perderem a validade

Após maio no azul, Ibovespa tem junho intenso pela frente

A bolsa brasileira fechou maio no azul pela primeira vez desde 2009. Para junho, sobram pontos de atenção, como a liberação do FGTS no Brasil

“Ou fazemos reformas ou vamos para o colapso”, diz Rodrigo Maia

Em entrevista ao ‘Estado’, presidente da Câmara afirma que deputados querem ajudar e cobra diálogo com o presidente

Alckmin anuncia “pit-stop” na política e diz que Bolsonaro faz o Brasil perder tempo

Ex-governador não poupa nem equipe econômica e afirma que governo precisa saber que Muro de Berlim caiu, diz entrevista da Folha de S. Paulo

Política e Mundo

Bolsonaro diz esperar que Argentina eleja presidente de centro-direita

Em entrevista concedida ao jornal argentino “La Nación”, Bolsonaro disse que a ex-presidente Cristina Kirchner tem ideias semelhantes às do PT

Canadá suspende operações de sua embaixada na Venezuela

Em janeiro, o Canadá foi um dos primeiros países a reconhecer o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, como presidente interino

Tarifas ameaçam indústrias que foram ao México após disputa de EUA e China

Se os EUA começarem a atingir o México com tarifas altas, as empresas começarão a ficar sem opções para produzir a preços acessíveis

Enquanto você desligou

Está mais caro brigar com a Amazon – quem ganha e quem perde nessa corrida

A batalha do comércio eletrônico ficou mais difícil, com entregas no mesmo dia e outros serviços. O que isso significa para empresas brasileiras?

Light avalia oferta pública primária de ações

Recursos captados seriam destinados a pagamento de dívidas

Petrobras reduz preço do diesel em 6% e o da gasolina em 7,16%

Reajustes, que valem a partir de sábado, foram anunciados após os preços do petróleo Brent registrarem perda de 11%

Raio X das 277 emendas à reforma da Previdência mostra transição no foco

Emendas serão analisados pelo relator, que deve apresentar parecer até dia 15. Se não passarem na comissão especial, ainda podem ser analisadas em Plenário

Mundo está mais próximo de resolver tributação de empresas digitais

Depois de concordar em reescrever regras tributárias internacionais, OCDE informou que documento cria opções para estabelecer um imposto corporativo mínimo

Santander aceita pagar tributos para ficar livre de depoimento em CPI

A multa seria aplicada referente aos anos de 2014 à 2017 já que em 2018 a sede do Santander Leasing de Barueri foi transferida para São Paulo

Agenda

Nesta segunda-feira (3), será divulgado no Brasil o boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, serão publicados os índices Investing.com do Ouro e S&P, o índice ISM de emprego no setor manufatureiro; e acontece o discurso de James Brian Bullard, membro do Fomc (comitê do Fed com funções similares às do Copom brasileiro). O relatório Purchasing Managers’ Index (PMI) industrial referente a maio será publicado tanto nos EUA quanto na Zona do Euro.