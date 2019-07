O impacto do FGTS no PIB; a Vale pós-Brumadinho e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (25) bem informado:

As quentes do dia

Governo prevê impacto de 0,35 ponto percentual no PIB com FGTS

Projeção oficial do governo para o PIB é de apenas 0,81%, e a equipe econômica acredita que a aprovação da reforma da Previdência possa melhorar resultado

Surpreender Wall Street está mais desafiador para Google e Amazon

Google viu redução no crescimento de sua receita de anúncios, enquanto investimentos da Amazon para otimizar entregas podem impactar resultados

Seis meses após Brumadinho, o que esperar do futuro da Vale?

Justiça mantém as contas da mineradora bloqueadas, em um total de 5,5 bilhões de reais, e ainda restam acordos a serem feitos

Lucro do Bradesco cresce 25% no 2º trimestre e vai a R$ 6,4 bilhões

Lucro foi influenciado por um aumento de prestação de serviços, maior margem financeira e menos despesas com provisões para perdas com inadimplência

Paulo Guedes e o dilema liberal na Zona Franca de Manaus

Ministro assumiu nesta semana a presidência do órgão que gerencia as isenções da Zona Franca, e quer aprovar projeto que mude o sistema

Taurus é suspensa de licitações do governo de São Paulo por dois anos

Suspensão foi determinada nesta quarta-feira, após um processo administrativo aberto em 2014, diz reportagem do Valor



Pressionado por caminhoneiros, ministro vai rever cálculo do frete

Reuniões da próxima semana estão marcadas para ocorrer de segunda (5) a quarta-feira (7); ideia é fazer uma espécie de acordo coletivo entre os segmentos

Política e mundo

Advogado diz que intenção de suposto hacker era vender conversas de Moro para o PT

Defensor afirma que cliente não sabe se ocorreu a venda do material ao partido, segundo Folha de S. Paulo

Lula é absolvido em processo de contratos da Odebrecht em Angola

A absolvição foi da acusação de organização criminosa e lavagem de dinheiro em um dos processos que apuram o suposto favorecimento da construtora

Procurador diz que Trump pode ser denunciado ao deixar Casa Branca

Nesta quarta-feira, o procurador reiterou em depoimento que o inquérito inocentou o presidente de conspiração em 2016, mas não descarta obstrução de Justiça

Após protestos e envolvido em escândalo, governador de Porto Rico renuncia

Renúncia ocorre após duas semanas de protestos pelo vazamento de comentários ofensivos do político sobre mulheres, homossexuais e vítimas do furacão Maria

Enquanto você desligou

Com projetos atrasados, Bolsonaro vai à reunião na Zona Franca de Manaus

Há uma fila de projetos parados por falta de reunião do conselho de administração, o que já vinha sendo alvo de reclamações de empresários da região

Contribuição sindical com desconto em folha pode voltar a ser proibida

Projeto de Lei ainda torna obrigatório o pagamento da contribuição por meio de boleto bancário ou equivalente eletrônico

Petrobras arrecada US$ 1,5 bilhão com venda de ativos

Um dos contratos foi a venda dos polos de Enchova e Pampo, na bacia de Campos, por 851 milhões de dólares, para a Trident Energy

Carrefour tem lucro atribuído ao controlador de R$ 408 mi no trimestre

O aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado foi puxado pelo crescimento nas vendas da unidade de atacarejo Atacadão

Ford tem resultado trimestral abaixo do esperado e reduz projeções

Praticamente todo o lucro antes de impostos no segundo trimestre veio da América do Norte, seu mercado mais lucrativo

Suíça é o país mais inovador do mundo, segundo ranking

Os responsáveis pelo ranking afirmam que, apesar da desaceleração, os gastos no mundo com inovação ainda estão crescendo e parecem resilientes

Agenda

Nesta quinta-feira (25), o Conselho Monetário Nacional (CNM) se reúne para definir as diretrizes do Sistema Financeiro Nacional. Nos EUA, o Department of Labor divulga os dados de pedidos inicias de auxílio-desemprego feitos na última semana, que podem indicar a força do mercado de trabalho no país. Já o Census Bureau publica os Pedidos de Bens Duráveis de junho, assim como a balança comercial da área, lembrando que esse valor exclui aviões e transporte.

E na Zona do Euro, o Banco Central Europeu (BCE) divulga a taxa de juros da área. A instituição também solta a Declaração de Política Monetária, com sua visão da economia para os próximos meses. Por fim, às 9h30, há coletiva de imprensa do banco, na qual seus executivos responderão sobre a taxa que for divulgada.