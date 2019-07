O futuro de BRF e Marfrig na bolsa; pressa na reforma e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (12) bem informado:

As quentes do dia

Separadas, qual o destino de BRF e Marfrig na bolsa?

As duas empresas anunciaram na noite de quinta que haviam encerrado as negociações de fusão por falta de consenso em relação à governança da sociedade

Câmara corre para votar 2° turno da Previdência antes do recesso

Para que a reforma seja apreciada pelo parlamento novamente, todos os destaques propostos ao texto precisam ser analisados até a próxima quinta-feira

Não faço nada sozinho, nem o Parlamento, diz Bolsonaro

Jair Bolsonaro também disse que não se preocupa com a “paternidade” da agenda econômica

Na Argentina, campanha começa com polarização Macri x Fernández

Campanha começa nesta sexta, com eleição sem centro e polarizada entre as chapas do atual presidente Macri e da ex-presidente Cristina Kirchner

De acordo com o Valor, equipe econômica pretende unificar reformas tributárias

Câmara dos Deputados, Governo e Congresso têm tido discussões paralelas, com diferentes projetos

Credores da Odebrecht poderão executar garantias com ações da Braskem

Justiça autorizou que credores executem garantias dadas pelo grupo, que está em recuperação judicial, sendo a maioria em ações da Braskem

Após leilão, novela da queda da Avianca ainda não acabou

Sem slots, quase sem aeronaves e sem concessão para voar desde maio, a companhia que chegou ao Brasil em 2002 não deve mais voar

Política e Mundo

Maia: Queremos que Bolsonaro entenda que Legislativo tem papel relevante

De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, ataques feitos contra a Câmara, o Senado e o STF geram instabilidade e não contribuem para a discussão

Bolsonaro diz que pode indicar filho Eduardo para embaixador nos EUA

O presidente disse que o deputado federal “daria conta do recado” pois fala inglês com fluência e tem uma relação boa com a família de Trump

Eduardo Bolsonaro diz que aceita embaixada em Washington se for indicado

Filho do presidente afirmou que aceitaria cargo e renunciaria ao mandato, exigência para que seja confirmado em função permanente no exterior

Se Deus quiser vamos entregar Brasil melhor em 2023 ou 2027, diz Bolsonaro

Presidente voltou a admitir possibilidade de tentar reeleição, mas ponderou que decisão dependerá da reação da economia às medidas do seu governo

Atacando Trump, Joe Biden promete reunião mundial sobre democracia

Ex-vice-presidente de Barack Obama afirmou que o magnata é uma afronta aos valores americanos e prometeu estratégias elaboradas

Enquanto você desligou

Por falta de acordo sobre sociedade, BRF e Marfrig desistem de fusão

Empresas comunicaram encerramento das negociações, que, se concretizadas, criariam a quarta empresa mais valiosa do mundo no segmento de carnes

Câmara aprova emenda com novo cálculo para aposentadoria de mulheres

Alteração foi negociada pela bancada feminina com o governo e aprovada pelo Parlamento por 344 votos a favor, 132 contrários e 15 abstenções

Títulos do Brasil sinalizam que upgrade é questão de tempo

Investidores de renda fixa já começaram a tirar o Brasil do status de junk

Light precifica oferta a R$ 18,75 por ação, dizem fontes

Empresa procura levantar capital através da oferta de ações para reduzir sua dívida

Aplicativos entram na mira da reforma tributária porque “arrecadam pouco”

Empresas como Netflix e Spotify, por exemplo, podem ter que pagar mais impostos no futuro

Agenda

Chico Pinheiro já dizia que graças a Deus hoje é sexta-feira (12), mas antes de pensar no fim de semana, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (o COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros. É um bom indicador do sentimento do mercado. Já nos EUA, o U.S. Bureau of Labor Statistics divulga o IPP (Índice de Preços ao Produtor) do mês de junho, um importante indicador da inflação. A IEA (International Energy Agency) publica seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, falando sobre as principais tendências da área e o que pode acontecer até o ano que vem.

Na Zona do Euro, o Eurostat solta os dados referente à produção industrial de maio e, por lá, deve acontecer também a reunião dos Ministros das Finanças dos países integrantes. E, na China, o People’s Bank of China deve liberar as informações sobre novos empréstimos tomados, enquanto o governo deve publicar os dados referentes a Balança Comercial, importações e exportações de junho.