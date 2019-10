O “feeling” da economia; bolsa vai mesmo disparar? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (17) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Secretário diz ter “feeling” que a economia vai crescer mais de 3% em 2020

Sachsida lança nesta quinta o documento “Muito Além da Previdência: A economia nos primeiros nove meses do governo”

Menos de 50% dos gestores veem a Bolsa acima de 110 mil no fim de 2019

Pesquisa do Merrill Lynch mostra que o otimismo dos investidores com o mercado acionário diminuiu nos últimos três meses

FMI prevê pico da dívida sobre PIB no último ano do governo

Últimos números do Monitor Fiscal do FMI mostram que a dívida bruta do Brasil deve ficar mais alta em 2019 e 2020

Divórcio próximo: UE e Reino Unido fecham acordo sobre Brexit

Representantes do Reino Unido e da UE estavam reunidos desde o início da semana em Bruxelas tentando fechar acordo

STF começa julgamento que pode beneficiar Lula e outros 4,9 mil

Corte vai analisar a legalidade do cumprimento de pena após condenação em segunda instância em três ações relatadas pelo ministro Marco Aurélio

Banco do Brasil precifica oferta de ações de até R$ 6 bilhões

Enquanto isso, nos Estados Unidos, o banco Morgan Stanley fecha a semana de balanços dos grandes bancos norte-americanos

Começa o saque do PIS/Pasep para os nascidos em outubro

Os valores a serem recebidos variam de R$ 84 a R$ 998, de acordo com a quantidade de dias trabalhados durante o ano de 2018

Política e mundo

Gilmar e Bolsonaro se reúnem na véspera de julgamento sobre 2ª instância

Reunião do presidente aconteceu com mais dois integrantes da Suprema Corte e porta-voz diz que assunto não será divulgado

Relator exclui Dilma e Lula do relatório da CPI do BNDES

Retirada foi uma tentativa de construção de um acordo com deputados da oposição, porém não gerou o resultado esperado

No limite do prazo, MP que reestrutura governo é aprovada no Senado

Proposta que retira articulação de Lorenzoni foi aprovada na Câmara na terça, apesar de o PSL orientar deputados a obstruir proposta por crise com Bolsonaro

Tabata Amaral e mais quatro deputados pedem desfiliação partidária

PDT e PSB passaram a punir os deputados desde que eles votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara

Óleo em praias é caso de poluição sem precedente, diz Ricardo Salles

Salles reiterou que o governo federal tem tomado todas as medidas necessárias à identificação do óleo e sua origem, ainda não determinada

MEC vai liberar R$ 43 milhões para obras em 96 instituições federais

De acordo com o ministério, desse total, R$ 14 milhões vão para concluir 54 obras que já estão com andamento de 75% ou mais

Líder do movimento pró-democracia de Hong Kong é atacado com martelos

Jimmy Sham é o principal porta-voz da FCDH, um grupo que defende a não-violência e organizou uma série de marchas pacíficas no país

Enquanto você desligou…

Análise: Agenda liberal de Guedes deve ser desafiada em 2020

“Se tivermos retomada mais robusta, a política melhora. Se não, entra desespero no Congresso”, diz Christopher Garman, analista da consultoria Eurasia

Senado aprova prorrogar apropriação de créditos do ICMS por Estados

O projeto adia de 2020 para 2033 o prazo que governos estaduais têm para se apropriar de créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Não houve pressão para capitalizar companhia, diz presidente da Eletrobras

Declaração ocorre após aumento de capital anunciado na terça para gerar recursos à União por meio do pagamento de dividendos

PDT quer suspender venda de principal divisão da Embraer para Boeing

Negócio foi anunciado em meados do ano passado e envolve também uma parceria das duas empresas para venda do cargueiro nacional KC-390

IBM tem receita menor do que a esperada no 3º trimestre, e ações recuam

A receita total da empresa de tecnologia caiu 3,9%, para US$ 18,03 bilhões, abaixo da expectativa média de R$ 18,2 bilhões

Confira o resultado do sorteio 2.198 da Mega-Sena

Prêmio estava estimado pela Caixa Federal em R$ 34 milhões

Agenda

Nesta quinta-feira (17), nos EUA, o Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de setembro, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Outro índice importante que será conhecido nesta quinta é o de licenças de construção emitidas em setembro, que mede a força do mercado imobiliário. Já o Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA. Já o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho.

E fique ligado nos discursos de Michelle Bowman, governadora do conselho do Fed, e John Williams, presidente do Fed de Nova York, que podem trazer pistas sobre a política monetária da instituição.

Na China, já no fim da noite desta quinta, mas início de sexta na Ásia, será dia de conhecermos o PIB do terceiro trimestre do país, além do acumulado do ano. O governo local também deve divulgar os dados referentes à produção industrial de setembro (e também do acumulado do ano), a taxa de desemprego atualizada e os números referentes aos investimentos em ativos fixos em setembro. Depois, haverá entrevista coletiva das autoridades do Departamento Nacional de Estatística da China (DNE) para repercutir os resultados apresentados.

Frase do dia

“Algumas pessoas não gostam de mudanças, mas você precisa abraçar a mudança se a alternativa for o desastre” — Elon Musk