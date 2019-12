O fator psicológico dos 110 mil pontos

O Ibovespa bateu os 110 mil pontos pela primeira vez na história, nesta quarta-feira (4). Mas, por que foi dada mais atenção a este recorde do que a outros, como o de quinta-feira (5)? Parte dessa resposta está na cabeça dos investidores.

O fator psicológico, segundo analistas, é um dos que mais pesam quando o índice ultrapassa números redondos. “Serve como uma quebra de paradigma”, disse Jefferson Laatus, estrategista-chefe e fundador do Grupo Laatus.

No mercado, essas marcas costumam ser encaradas com uma barreira que, se superada, pode se tornar uma espécie de suporte. Mas, no meio do caminho, é comum os índices oscilarem até ganharem tração.

“Essa é uma região de resistência muito forte, tanto na compra quanto na venda, já que muita gente vai repensar as decisões acima desses patamares”, afirmou Laatus.

Exemplo semelhante ocorreu nos Estados Unidos, quando o S&P 500 alcançou os 3 mil pontos. Em julho deste ano, o índice americano chegou à marca pela primeira vez. Mas, foi só em outubro que ele conseguiu deixar para trás a casa dos 2 mil pontos.

Até por conta dessa volatilidade, o analista da Guide Investimentos Luis Sales pede cautela nesses momentos. “Por mais que tenha passado os 110 mil pontos, ainda é preciso buscar novas máximas para ter uma consolidação acima desse ponto”, ponderou.

Para Laatus, agora a tendência é índice apresentar alguma queda. “Tem gente que está comprado desde os 100 mil pontos, então é natural realizarem lucros agora e isso acaba fazendo o mercado recuar um pouco”.

De acordo com o sócio da Portofino Investimentos Adriano Cantreva, parte dessa volatilidade se deve ao fato do índice estar no maior patamar da história. “O mercado não opera em ‘new highs’ o tempo todo. Você bate 110 e volta um pouco. Depois bate 111 e volta. Até que uma hora fura e vai embora”, disse.

Cantreva também destaca elementos técnicos que essas marcas representam. “Às vezes tem um topo que, uma vez superado, se torna um piso. E aí se parte para outra banda”, explicou.

Mas para que isso aconteça, é necessário fatores um conjunto de elementos concretos, como o crescimento da economia local, dizem analistas.

Nesta semana, um dos fatores que podem ter contribuído para a alta foi a expansão do Produto Interno Bruto (PIB) de 0,6% no terceiro trimestre – acima das expectativas do mercado, que esperava por um avanço de 0,4% para o período.

Outro motivo que pode ter contribuído para que o índice superasse os 110 mil pontos foi a maior expectativa de que a guerra comercial esfrie. A melhora do humor ocorreu após fontes próximas às negociações confirmarem à agência Bloomberg que um acordo, mesmo que preliminar, pode estar perto.