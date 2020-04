O “e daí?” de Bolsonaro; Teich fala ao Senado e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (29) para começar o dia bem informado:

Coronavírus: após “e daí?” de Bolsonaro, Teich é ouvido no Senado

Ministro da Saúde vem sendo cobrado por parlamentares a definir estratégias para enfrentar a pandemia. Brasil bateu recordes de mortos ontem

PIB dos Estados Unidos deve ter a pior queda trimestral desde 2008

Resultado do PIB do primeiro trimestre, divulgado nesta quarta-feira, deve encerrar um ciclo de crescimento de mais de 10 anos

Crivella vai estender isolamento social no Rio para maio

O decreto municipal sobre o isolamento social está em vigor desde 24 de março e será mantido por um prazo ainda não informado por Crivella

Governo estima que 200 mil pessoas não conseguem acessar seguro-desemprego

De março até a primeira quinzena de abril, 804.538 pedidos de seguro-desemprego foram registrados

Bolsa Família com final 9 recebe auxílio de R$ 600 nesta quarta-feira

Só recebe o auxílio emergencial se o valor for maior do que o creditado pelo Bolsa Família

“E daí?”, diz Bolsonaro após Brasil superar China em mortes por covid-19

Em 24 horas, Brasil registrou 474 mortes por coronavírus e total chega a 5.017

Questionado sobre cargos, Bolsonaro admite conversas com o centrão

Crítico da chama de “velha política” desde a campanha eleitoral, Bolsonaro se aproximou nas últimas semanas de partidos em busca de apoio no Congresso

Bolsonaro diz a apoiadores que PF reabrirá investigação sobre facada

Apuração da PF aponta que Adélio Bispo agiu sozinho e foi referendada pelo Ministério Público e pela Justiça Federal

Câmara conclui votação de projeto que suspende pagamento do Fies

Se a lei for sancionada, ficarão suspensos os pagamentos de amortização do saldo devedor; juros incidentes e quitação das parcelas de contratos renegociados

Inquérito sobre acusações de Moro pode ficar com indicado de Bolsonaro

O decano do STF Celso de Mello, que abriu investigação contra Bolsonaro, completará 75 anos no dia 1º de novembro e se aposentará compulsoriamente

Bolsonaro e Moro aparecem como investigados em inquérito no STF

O inquérito foi aberto para apurar as acusações de Moro contra Bolsonaro. O ex-ministro acusa o presidente de interferência política na Polícia Federal.

EUA já têm mais mortes por coronavírus do que pela Guerra do Vietnã

Dentro de três meses após o surto, mais americanos morreram de covid-19 do que os 58.220 americanos que morreram ao longo de duas décadas no Vietnã

Trump insinua que pode restringir voos internacionais vindos do Brasil

Governo americano tem estudado possibilidade de obrigar a realização de testes em todos os passageiros vindos de áreas fortemente afetadas pelo coronavírus.

Vale reverte prejuízo e lucra US$ 239 milhões no 1º trimestre

No mesmo período do ano passado, a mineradora registrou um prejuízo de 1,64 bilhão de dólares.

Com ofensiva digital após covid-19, RD supera previsão de lucro no 1º trimestre

Escalada das vendas digitais ajudaram a maior rede de drogarias do país a superar o efeito econômico da pandemia.

Petrobras prevê concluir 2020 com dívida de US$87 bilhões

No fato relevante, a empresa destacou que a companhia continua perseguindo a redução da dívida bruta para 60 bilhões de dólares, mas sem informar um prazo.

Minerva Foods reporta lucro de R$ 271 milhões no 1º tri e reverte prejuízo

No período, a divisão Brasil foi responsável por 48% do faturamento do grupo

Pandemia amplia pressão sobre Cielo, cujo lucro cai 69% no 1º trimestre

Maior empresa de pagamentos eletrônicos do país, a Cielo anunciou nesta terça-feira que seu lucro de janeiro a março somou R$ 166,8 milhões.

No Brasil, 97% da pandemia de covid-19 pode terminar em junho, diz estudo

Apesar de feita com dados oficiais, análise pode não refletir a realidade, já que alta nas mortes por coronavírus indicam forte subnotificação no país.

Apesar da pandemia, Cia. Hering já reabriu 104 lojas físicas

Empresa afirmou que o número de lojas em operação será diariamente revisado, na medida em que autoridades permitam o funcionamento.

Fitch rebaixa rating da Embraer e companhia perde grau de investimento

Perspectiva negativa é fruto das “elevadas incertezas” no setor de aviação e também diante do risco de que continuem a vigorar medidas de distanciamento.

Com quarentena, ações de empresas de videogame sobem até 27%

Criadora do console Switch e de jogos como Super Mario e Zelda, Nintendo dispara na Bolsa de Tóquio.

Resultado do Santander mostra que guerra das maquininhas está longe do fim

Queda de 30% a 40% das transações, por causa do isolamento social, pode fazer com que a receita de cartões e adquirência seja menor em abril.

Nesta quarta-feira (29), os Estados Unidos divulgam o Produto Interno Bruto do primeiro trimestre deste ano.

Na China, será divulgado o Índice de Atividade Industrial (PMI) referente ao mês de abril, que libera os dados da produção industrial no período. Esse é um dos principais indicadores da economia das regiões e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

