O dólar deve subir (forte) e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

Parente na presidência cria nova leva de indefinições na BRF. Uma reunião do conselho de administração da fabricante de alimentos BRF deve confirmar, nesta quinta-feira, Pedro Parente como novo presidente executivo da companhia. Mas ele não terá vida fácil.

Indicação de mais aumento de juros nos Estados Unidos deve aumentar pressão sobre o Real. Moeda brasileira deve ser atingida com forte desvalorização com a migração de capital estrangeiro para os títulos públicos americanos. Ontem o Fed (Federal Reserve) elevou a taxa de básica de juros taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 1,75% e 2%.

Abertura da Copa chama mais atenção por embate geopolítico. Rússia e Arábia Saudita dão início aos jogos da Copa do Mundo 2018. Relação dos países ficou ainda mais instável após a guerra civil na Síria, em 2011.

Política e mundo

STF dá prazo de 48 horas para Temer se manifestar sobre preço dos fretes. Decisão foi tomada no âmbito de ação de inconstitucionalidade movida pela ATR Brasil contra medida provisória tomada para aplacar crise dos caminhoneiros.

Ex-segurança de Lula diz que “seguia ordens” de Marisa no sítio em Atibaia. Ele foi ouvido nesta quarta-feira, 13, como testemunha de defesa do ex-assessor de Lula, Rogério Aurélio Pimentel.

Bolsonaro quer “partir para o liberalismo”, com apoio de 300 deputados. Pré-candidato do PSL. que pretende defender agenda de desburocratização e desregulamentação da economia, cogita novas mudanças na CLT.

Refino de petróleo terá mais competidores, diz coordenador de Ciro. Nelson Marconi, que coordena o programa de governo do candidato do PDT, diz que proposta é reduzir dependência do petróleo refinado importado.

PEC impõe medidas restritivas para cortar gastos e ampliar receitas. PEC pretende adaptar a regra de ouro num cenário em que a dificuldade para seu cumprimento nos próximos três anos é dada como certa pelo governo.

Cartel de recarga para celulares é condenado a pagar R$ 1,6 milhão. Segundo relatório, empresas combinavam “estabelecer acordos sobre percentuais de descontos ou comissão a serem praticados perante os pontos de venda”.

Enquanto você desligou…

Grupo Pão de Açúcar quer brigar com mercados regionais com novo formato. “Vamos copiar o que as redes regionais fazem bem e fazer um pouco melhor”, disse o presidente-executivo da empresa, Peter Estermann.

Comcast oferece US$ 65 bi por ativos da Fox e supera oferta da Disney. Ação da Comcast, que também é dona da NBCUniversal, inaugura uma nova rodada da empreitada do império de Murdoch por ativos valorizados.

Conselho da Copel aprova política de distribuição de dividendos. Comunicado acrescentou que o conselho recebeu ainda informações sobre a situação da aplicação financeira mantida pela controlada UEG Araucária Ltda.

Montadoras convocam produção extra para compensar parada durante greve. Trabalho aos sábados, horário de expediente estendido e descontos nas férias dos operários estão entre os anúncios que vêm sendo feitos aos funcionários.

BTG Pactual vai lançar plataforma digital em outros países da AL, diz CEO. Banco lançou plataforma para assessores financeiros, que, na prática, são os agentes autônomos de investimento a partir da aquisição da Network Partners.

Por falta de provas, Cade arquiva processo que investigava Júnior Friboi. Irmão de Joesley e Wesley Batista e o Frigorífico Independência eram investigados por formação de cartel há 11 anos.

Agenda

Nesta quinta-feira, sai o IBC-Br. Na zona do euro, os destaques são a decisão da taxa de juros pelo Banco Central Europeu (BCE) em junho, a taxa sobre a facilidade permanente de cedência de liquidez e a taxa de facilidade permanente de depósito. Já nos Estados Unidos, serão divulgados o núcleo de vendas no varejo em maio, os estoques das empresas de abril e os preços de bens exportados e importados em maio. E, na China, saem os preços de imóveis em maio.