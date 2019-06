O dilema dos acionistas da Renault e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Entre a Nissan e a Fiat: o dilema dos acionistas da Renault

Relacionamento da montadora francesa com a Nissan, parceiros há 20 anos, está abalado desde a prisão de Carlos Ghosn, responsável pela aliança

Quanto custará as exigências dos governadores para apoiar a Previdência

Retirada de 4 pontos reduziria a economia com a reforma em, pelo menos, R$ 127,2 bilhões em dez anos

Fiat se une a startup do Vale do Silício para carros autônomos

Depois que a fusão com a Renault falhou, a Fiat tem que provar que pode competir como autônoma em um setor que gasta bilhões de dólares em tecnologia

Na Folha, Mesmo sem perícia, STF pode usar em decisões diálogos de Moro e Deltan

Prova obtida de maneira ilegal tem possibilidade de ser usada para beneficiar acusado

De acordo com o G1, Mortes violentas continuam em queda no Brasil; assassinatos caem 23% até abril

País teve 14.374 mortes violentas nos primeiros quatro meses do ano. No mesmo período de 2018, houve 18.688 assassinatos

Política e Mundo

Bolsonaristas mudam tom no Twitter e ataque à mídia vira apoio à Lava Jato

Análise da AP/Exata mostra que apoiadores do presidente Jair Bolsonaro mudaram de estratégia para conter a crise com os vazamentos

STF adia sessão sobre libertação de Lula

Pedido a favor do ex-presidente entrou na pauta da Segunda Turma do Supremo na segunda-feira, um dia após a divulgação de mensagens vazadas de Moro

Justiça bloqueia dois imóveis e lancha de ex-diretor da Dersa

O ex-dirigente da estatal paulista é acusado em ação penal da Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Macri amplia coalizão chamando líder peronista para vice

“Quero anunciar que Miguel Ángel Pichetto me acompanhará como candidato a vice-presidente da Nação”, escreveu Macri nas redes sociais

Enquanto você desligou

Câmara aprova por unanimidade crédito de R$ 248 bi para pagar benefícios

Prioridade para o governo, projeto permite contornar a regra de ouro e segue agora para o Senado Federal

Bolsonaro compara Previdência a batalha naval e exalta “almirante” Guedes

Presidente defendeu necessidade da reforma e voltou a dizer que não interfere na política de preços da estatal ao falar sobre a Petrobras

Trump diz que EUA estão vencendo batalhas e defende uso de tarifas

De acordo com Trump, a população americana precisa pressionar tanto os democratas quanto Nancy Pelosi

Agenda

Nesta quarta-feira, nos Estados Unidos serão divulgados o Índice de Preços ao Produtor (IPP), indicador que mede a variação em preços médios recebidos por produtores nacionais de bens e serviços, referente ao mês de maio, o Núcleo do Índice de Preços ao Produtor (Núcleo do IPP) e será apresentado o Relatório de Estimativas de Oferta e Demanda Agrícola Mundial WASDE, que fornece as previsões para o mercado de grãos norte-americano, como soja e algodão. Também nos EUA, como costume, serão publicados os dados semanais de Estoques de Petróleo Bruto (API), que mostram a quantidade de óleo e petróleo disponíveis em armazenamento e quanto tempo irão durar. Já a China apresenta o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) anual e mensal referente a maio, indicador que mede a variação de preços a partir da perspectiva do consumidor e o IPP do mesmo mês.