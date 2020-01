O dia seguinte ao ataque do Irã; concessões engrenam? e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Ataque do Irã derruba bolsas e faz petróleo e ouro dispararem

O disparo de mísseis fez aumentar os temores de um conflito mais amplo entre os países e deve ser o principal tema nas mesas de operações

Putin e Erdogan discutem nova ordem no Oriente Médio

Numa visita à Turquia para participar de inauguração de um gasoduto, Putin vai tratar da crise, e das oportunidades, após embates entre EUA e Irã

Irã reitera que ataque à base dos EUA foi retaliação à morte de Soleimani

Nesta terça-feira, Irã atacou bases americanas no Iraque e também deu a entender que Israel, parceiro dos EUA, está no alvo

____

Leilão de rodovia em SP inaugura fase de concessões de 2020

O leilão do lote Piracicaba-Panorama será realizado nesta quarta-feira e servirá de termômetro para o apetite dos investidores nos ativos estatais

____

Receita Federal abre consulta de lote residual do Imposto de Renda

Serão pagos R$ 725 milhões para declarações de 2008 a 2019, beneficiando 185 mil contribuintes que estavam na malha fina, mas regularizaram pendências

Renovação à vista no coração da AB Inbev, a área financeira

Segundo o jornal britânico Financial Times, o principal executivo financeiro da fabricante de bebidas, Felipe Dutra, deve partir após 15 anos no cargo

Ataque com mísseis é “uma bofetada” nos EUA, diz aiatolá Khamenei

Na madrugada, o Irã disparou vários mísseis contra duas bases do Iraque onde há tropas dos EUA estacionadas, relataram autoridades em Teerã e em Washington

O julgamento de Harvey Weinstein, o pioneiro do #MeToo

Não é fácil achar um júri isento para o ex-produtor de Hollywood. Mesmo que escape das acusações em NY, já há outro processo contra ele em Los Angeles

Entrevista de Ghosn pode esclarecer fuga espetacular (ou não)

Entre as dúvidas em aberto estão os detalhes que Ghosn deve omitir para evitar comprometer aliados e assessores que continuam no Japão

Política e mundo

Bolsonaro sanciona sem vetos lei que transfere Coaf para Banco Central

A MP original previa a alteração do nome do órgão para Unidade de Inteligência Financeira, mas o Congresso não aprovou a mudança

Base americana no Iraque é atingida por foguetes

Autoridade norte-americana disse que não há informação imediata sobre danos ou vítimas da investida, que ocorre em meio a tensões com o Irã

Trump recua e diz que obedecerá a lei sobre sítios culturais como alvos

O presidente havia dito no sábado que os EUA têm como alvo 52 sítios iranianos, incluindo aqueles que são muito importantes para a cultura do país

Facções armadas iraquianas organizam frente ‘antiamericana’

Nova ameaça de grupos armados iraquianos apoiados pelo Irã é feita em meio à escalada da crise no Oriente Médio

Juan Guaidó convoca três dias de protestos na Venezuela

O líder opositor foi empossado nesta terça como presidente do Parlamento; Argentina afirmou que não o reconhece como presidente interino

Enquanto você desligou…

Será o fim do “toque de Midas” de Warren Buffett?

O megainvestidor não conseguiu aproveitar todo o potencial do mercado; as ações de sua empresa subiram 11%, enquanto o S&P 500 avançou 29%

Iguatemi compra 47% de gestora imobiliária no Sul por R$ 123 milhões

Como resultado da operação, a Iguatemi passa a deter uma participação total direta e indireta de 42,58% dos ativos

Agenda

Nesta quarta-feira (8), os Estados Unidos vão divulgar o ADP. O Relatório Nacional de Emprego (ADP) é uma medida da variação mensal de emprego de privados não-agrícolas. Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Já na China, tem a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro, que mede a evolução dos preços de bens e serviços, excluindo alimentos e energia. O IPC calcula variações de preços a partir da perspectiva do consumidor. É uma maneira fundamental de medir mudanças nas tendências de compra e a inflação na região.

Frase do dia

“Se você não traçou um plano para você mesmo, é possível que você caia no plano de outra pessoa. E advinha o que ela planejou para você? Não muito.” — Jim Rohn