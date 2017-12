O dia em que o bitcoin sai das sombras

O bitcoin, a criptomoeda sensação de 2017, dá um novo passo para deixar de ser um ativo marginal nesta segunda-feira.

A Chicago Mercantile Exchange (CME), maior bolsa de mercados futuros do mundo, começa a negociar opções e futuros em bitcoin.

O desafio vai ser definir preços futuros para uma moeda que não para de subir a cada hora. Na precificação inicial, no domingo, os contratos para janeiro começaram a ser vendidos a 20.650 dólares por cada bitcoin.

O valor das opções de compra é pouco acima da máxima que a moeda alcançou neste domingo, 19.783 dólares, segundo o site especializado em notícias de bitcoin, Coindesk.

No dia primeiro de janeiro, um bitcoin valia cerca de 1.000 dólares. Analistas acreditam que com a entrada na CME, seguida do início das operações de futuros da moeda na bolsa de futuros Chicago Board Options Exchange (CBOE) na semana passada, deve trazer maior valorização à moeda e também estabilidade ao preço, que estaria menos suscetível a flutuações abruptas com a negociação dos futuros.

Nos Estados Unidos, investidores institucionais são proibidos de comprar e operar dinheiro de fundos em bitcoin porque o mercado não é regulado.

Mas com a entrada de futuros nesse mercado é possível apostar no valor futuro da moeda negociando contratos que garantem a opção de compra futura do ativo a um determinado preço.

Os contratos da CBOE são baseados nos preços da casa de câmbio Gemini. Já os contratos da CME que começam a ser negociados hoje têm seus preços cotados de acordo com uma gama de casas de trocas, o que garante maior transparência aos investidores.

O bitcoin já tem ganhos na casa dos 2.000% no ano.