O Dia D para Lula e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Recurso de Lula sobre a condenação de Moro será julgado hoje. Ex-presidente busca a absolvição no caso do triplex no Guarujá.

PagSeguro precifica IPO nos EUA a US$21,50, diz fonte. Forte demanda pela operação levou os coordenadores globais do IPO da PagSeguro, Goldman Sachs e Morgan Stanley, a aumentarem o tamanho da oferta.

TCU abre auditoria para investigar empréstimos a Estados e municípios. Tribunal quer avaliar a postura dos bancos públicos na concessão de crédito.

Política e mundo

Lula diz que independente do resultado desta quarta-feira seguirá lutando pelo povo. Num discurso em Porto Alegre para um público estimado em 70 mil pessoas, Lula reafirmou não ter cometido nenhum crime.

PSDB prevê presença forte do PT nas eleições e descarta “outsiders”. Partido traça o cenário com que deve trabalhar a candidatura do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin.

Casos de febre amarela quadruplicam em uma semana no Brasil. Levantamento divulgado na terça-feira, 23, informa que de julho até agora foram confirmadas 130 infecções.

AGU vai esperar PGR para se manifestar sobre posse de Cristiane Brasil. A decisão de esperar a manifestação da PGR é uma posição estratégica da AGU, que deseja conhecer o teor do parecer da Procuradoria antes de se manifestar.

Meirelles: questão da regra de ouro fica para próximo presidente. Há duas semanas, Meirelles disse que o governo daria prioridade à reforma da Previdência e que “no momento adequado” discutiria a regra.

Relatório aponta para aumento de empregos precários em 2018. Para este ano e 2019, a expectativa é de que mais 35 milhões de trabalhadores passem a ocupar postos assim, totalizando em 2019, de acordo com as projeções da OIT, 1,42 bilhão de pessoas com vínculos precários de emprego.

Trump diz à oposição que sem muro, não haverá reforma migratória. Presidente americano fez exigências em meio à negociação entre republicanos e democratas sobre a questão imigratória no país.

Senado dos EUA aprova Powell como próximo chair do Fed. Powell, que foi visto como uma escolha com opiniões alinhadas às da atual chair do Fed, Janet Yellen, é advogado e ex-banqueiro de investimentos.

CIA diz estar por trás de algumas das sanções dos EUA à Venezuela. De acordo com o diretor da CIA, Trump tinha especial interesse em saber as relações do governo de Maduro com as Forças Armadas da Venezuela.

Enquanto você desligou…

Conselho da Caixa destitui três vice-presidentes afastados. A Caixa dará início ao processo de seleção de todos os cargos dos 12 vices presidentes por uma empresa especializada. O processo de seleção vai ocorrer nos próximos 12 meses.

Rede de lojas de brinquedos Ri Happy pede registro para IPO. O plano acontece após recentes pedidos feitos nos últimos meses pelo Grupo SBF, controlador da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, e pela Blau Farmacêutica.

Remuneração de Elon Musk dependerá de a Tesla atingir metas. O plano prevê que o valor de mercado da empresa cresça para 650 bilhões de dólares na próxima década – 10 vezes o tamanho atual da General Motors.

Iguatemi prevê alta de 2% a 7% na receita em 2018. A companhia ainda estimou a margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de 75 a 79% neste ano.

Disney pagará bônus de US$ 1000 a seus 125 mil funcionários. A empresa de Mickey se une à lista de grandes corporações que oferecem novos benefícios a seus funcionários após a reforma fiscal de Trump.

Agenda do dia

Nesta quarta-feira, sai o fluxo cambial estrangeiro do Brasil. Nos Estados Unidos, sai o dado de dezembro das vendas de casas usadas e o estoque de petróleo bruto da semana.