O destino do Coaf; Huawei desafia Trump e tudo para ler hoje

EXAME Fórum PPPs e Concessões reúne hoje governadores e autoridades

Evento promovido por EXAME em SP deve contar com a presença de Joaquim Levy, presidente do BNDES e Tarcísio Gomes, ministro da Infraestrutura

CEO da Huawei adota tom desafiador diante de sanções de Trump

A proibição barra a expansão da maior fornecedora mundial de equipamentos de rede e segunda maior fabricante de smartphones

Votação de medida provisória sobre Coaf no Senado mobiliza governo

Esforço é para que texto aprovado na Câmara não seja mudado; líder do PSL, porém, quer órgão em pasta de Moro, diz reportagem do Estadão

Inquéritos sobre Aécio ficam sem conclusão, e defesa tenta encerrar investigações

Deputado foi alvo de ao menos 9 investigações desde 2016; apenas uma virou denúncia, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Câmara quer acelerar projetos que preveem até demissão de servidores para cumprir regra fiscal

Desequilíbrio nas contas públicas ameaça deixar trabalhadores sem receber aposentadorias e benefícios assistenciais, diz reportagem do O Globo

Política e Mundo

Bolsonaro muda de ideia e pede que Senado mantenha Coaf na Economia

O porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, disse que o presidente quer que o Senado mantenha a MP 870 da forma aprovada pela Câmara

Homem, branco e conservador: o perfil do manifestante pró-Bolsonaro em SP

Pesquisa mostra que mudança de pauta para uma agenda positiva deu certo e traz uma surpresa: da eleição para cá, houve perda de identificação com o PSL

Direto do Brasil real: violência em presídios volta a assombrar um governo

Onda de massacres em Manaus coloca insegurança em prisões nos holofotes, mostrando que ações de combate a violência devem ir além do porte e posse de armas

Enquanto você desligou

Apesar de Uber e 99, Indigo investe R$ 200 mi em estacionamentos no Brasil

Entre seus clientes, estão a Arena Corinthians, o Hospital Sírio Libanês e o Boulevard Shopping Camaçari

Previdência: Comissão Especial fará últimas audiências nesta semana

Grupo discutirá regime para mulheres, capitalização e regras de transição; veja calendário da semana

Magazine Luiza vai vender produtos dentro de lojas do Carrefour

Grupos afirmaram que parceria visa criar um novo modelo de negócio utilizando-se da experiência das duas empresas na hora da venda

Mercado imobiliário deve crescer de 10% a 15% em 2019

Para Câmara Brasileira da Indústria da Construção, crescimento depende das reformas econômicas

Abril termina com déficit externo nas transações, diz BC

Déficit de US$ 62 milhões nas transações correntes em abril era esperado pela instituição

Agenda

Nesta terça-feira (28), serão divulgados os índices de preços de imóveis de março e os preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 nos Estados Unidos. Por lá, também teremos o índice de Confiança do Consumidor CB e o índice de atividade das Empresas Fed Dallas. Na zona do Euro, serão divulgados a massa monetária de abril, os empréstimos do setor pribador, a confiança de empresas e consumidores. Também serão divulgadas as expectativas de inflação ao consumidor e o clima de negócios de maio.