O desmonte de Pedro Parente na BRF e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (02) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Parente começa a desmontar projeto de Abílio na BRF. Na última sexta-feira a Companhia anunciou que negócios adquiridos em 2015 serão vendidos em conjunto com outros ativos, disse o jornal Valor Econômico.

Delações da Odebretch são contestadas em São Paulo. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, as delações serão contestadas no Ministério Público. O motivo são os benefícios concedidos à empreiteira.

União perde R$ 9,3 bi com lei que legitima incentivo ilegal. Lei que validou incentivos de ICMS concedidos ilegalmente gera rombo bilionário na União, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Mineradoras voltam a investir. Depois de anos de cortes nos custos e endividamento, as mineradoras voltaram a investir. Segundo jornal Valor Econômico, da Austrália ao Peru houve uma retomada das fusões e aquisições.

Política e mundo

México elege Obrador, no último domingo. Candidato de esquerda disse em discurso que pretende combater a corrupção no país.

A três meses das eleições, Governo lança novo plano de obras. Novo plano do governo pretende economizar 54,7 bilhões de reais nos custos de transporte até 2025.

Doria tem empate técnico com Skaf para governo de SP, diz Ibope. Em terceiro lugar, aparece o atual governador de São Paulo, Marcio França (PSB), que passou de 3% para 5%.

Gilmar Mendes arquiva inquérito sobre Aécio Neves no caso de Furnas. Ministro levou em conta um relatório da PF que concluiu pela falta de provas da participação do senador em suposto esquema de corrupção na estatal.

Não pretendo sair da OMC, diz Trump. Presidente, que chamou a OMC de “desastre”, descumpriu normas de comércio internacional e atacou aliados-chave com fortes tarifas.

Enquanto você desligou…

BNDES coloca participação na JBS em carteira para venda, diz fonte. A avaliação para uma venda é feita com frequência pelo banco que aguarda uma janela de oportunidades para avançar na análise da venda dos papéis.

Tesouro usou R$ 20 bilhões de colchão da dívida para acalmar mercado. A reserva de recursos financeiros que cobre cerca de sete meses de vencimentos, passou de R$ 575 bilhões para cerca de R$ 555 bilhões nos últimos 30 dias.

Empresa suíça fecha compra de rede Ale. A Glencore fechou a compra de 78% da distribuidora Alesat, distribuidora que detém a rede de postos Ale.

BRF aprova plano de reestruturação e prevê arrecadar cerca de R$ 5 bi. O ponto de partida é a decisão de focar as suas operações no mercado doméstico brasileiro, na Ásia e no mercado muçulmano.

Tradicional loja de brinquedos Toys “R” Us fecha definitivamente nos EUA. 182 lojas que a rede decidiu fechar em janeiro não foram suficientes para evitar a quebra, e desde março, empresa passou a liquidar estoque das 735 unidades.

Consórcio chinês ganha licitação para nova ponte sobre Canal do Panamá. A quarta ponte sobre o canal, cujo preço proposto pelo governo panamenho era de 1,6 bilhão de dólares, é um projeto de rodovia de 6,5 quilômetros.

CSN conclui venda de ativo nos EUA por US$ 400 milhões. Segundo a siderúrgica, a operação faz parte do plano de desinvestimento e desalavancagem da CSN.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado o Boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, serão divulgados o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial de junho e o Índice do Instituto de Gestão de Provisões (ISM) de emprego no setor manufatureiro. Já na Zona do Euro, será divulgada a taxa de desemprego referente a maio e também o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial de junho.