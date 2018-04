O desempenho das empresas mais endividadas na Bolsa

São Paulo — Com uma dívida bruta que ultrapassa os 361 bilhões de reais, a Petrobras é a companhia de capital aberto mais endividada do país. Para se ter uma noção do tamanho do débito da empresa, o montante equivale a 44% da soma de todas as obrigações das companhias registradas na Bolsa.

A Petrobras é seguida pela Vale, que terminou 2017 com uma dívida bruta de 74,3 bilhões de reais, e pela JBS, que deve 57 bilhões de reais.

Os números são da provedora de informações financeiras Economatica, que anualmente analisa o passivo com custo financeiro que são informados nos demonstrativos financeiros disponibilizados oficialmente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A lista pouco mudou de um ano para outro. Em 2016, Petrobras, Vale e JBS também lideravam o ranking de dívidas. No final daquele ano, a petroleira tinha uma dívida bruta de 385,7 bilhões de reais, enquanto a Vale tinha débito de 95,5 bilhões de reais e a JBS de 56,2 bilhões de reais.

Abaixo, você encontra a lista das maiores endividadas no final de 2017 e o desempenho de seus papéis na Bolsa em 2017 e também nos primeiros quatro meses deste ano.