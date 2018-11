O desafio bilionário que Bolsonaro tem pela frente e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira, 21, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Novo governo terá de cortar R$ 37 bi em despesas por ano para cumprir teto. Segundo o jornal Estado de S. Paulo, para não violar regra do teto de gastos, equipe econômica de Jair Bolsonaro terá que, em quatro anos, reduzir em R$ 148,8 bilhões as despesas primárias.

Bolsonaro e o Nordeste: qual o plano? Presidente eleito vai se reunir com os novos governadores da região e deve discutir temas como a retomada de obras e o impacto da saída dos médicos cubanos.

Balanços do terceiro trimestre mostram abalo de gigantes. Os resultados de empresas seguras como BRF, Ambev e Cielo vieram abaixo do previsto, levando investidores a questionar o potencial de retomada



Novo relatório deve esquentar debate sobre meio ambiente em 2019. Estimativa pode contrariar declarações de futuro governo sobre combate ao desmatamento no país.

Após nebulosa prisão de Ghosn, futuro da Renault-Nissan está em risco. Franco-brasileiro que comandava conglomerado foi preso na segunda-feira. Nissan, de onde partiu a investigação, tentava barrar fusão com a Renault.

Inscrições para o Programa Mais Médicos começam nesta quarta-feira. São ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI).



Estado do Rio já comprometeu R$ 128 bi em royalties para pagamento de aposentadorias. Segundo matéria do jornal O Globo, recursos compõem o patrimônio do fundo de previdência dos servidores estaduais. Valor é 13 vezes a arrecadação do estado.

Justiça sob Moro quer focar lavagem de dinheiro para asfixiar crime organizado. Segundo matéria da Folha de S. Paulo, equipe de ex-juiz e futuro ministro quer ampliar para traficantes estratégia da Lava Jato de mirar patrimônio de líderes criminosos.

Esquerda no Brasil falhou em apontar futuro, diz vice de Evo Morales. Em entrevista à Folha de S. Paulo, boliviano diz que políticas conservadoras provocarão nova onda de levantes.

Polícia Federal investiga duas ameaças contra Bolsonaro. Como noticiou O Globo, vídeos mostram homens armados falando em atirar no presidente eleito.