O caminho das privatizações após decisão do STF e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Privatizações têm duro caminho à frente, mesmo com aval do STF

A Corte permitiu a venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. O Brasil tem 134 estatais federais, das quais 88 são subsidiárias

Bolsonaro e Guedes falam em criação de uma moeda comum com a Argentina

Chamada de “peso real” pelo presidente brasileiro, nova moeda seria um projeto de “muito a longo prazo”, assim como um banco central supranacional

Segundo o O Globo, após decisão do STF, Petrobras vai retomar planos de privatização de US$ 32,3 bilhões

Estatal deve levar adiante venda de subsidiárias como Liquigás e BR Distribuidora

De acordo com a Folha, Anvisa quer dar aval para cultivo de maconha para remédios e pesquisa

Presidente da agência diz que empresas terão licença especial, cotas de plantio e produtos rastreados

Política e Mundo

Processo contra Bolsonaro por ofensas a negros e quilombolas é encerrado

Presidente respondia por declarações ofensivas a negros e quilombolas durante palestra dada no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 2017

Raquel Dodge pede manutenção da prisão de Eduardo Cunha

A procuradora-geral destacou que a norma “busca evitar supressão de instância e só é autorizada em situação de flagrante ilegalidade ou teratologia o que não ocorreu”

Araújo diz que acordo entre União Europeia e Mercosul deve sair até o fim do mês

O ministro afirmou que a negociação entre os dois blocos entrou na reta final: “Temos uma grande esperança de fechá-lo agora em junho, em reunião ministerial”

Enquanto você desligou

STF permite venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso

A maioria sinaliza uma vitória no julgamento para o governo Jair Bolsonaro e para a Petrobras, que tem um ambicioso plano de desinvestimentos

STF libera venda da TAG pela Petrobras a grupo liderado por Engie

Com isso, a estatal petrolífera deverá receber uma injeção nos próximos dias de 8,6 bilhões de dólares pela concretização da operação

Estatais saltam 15% na semana com marco legal do saneamento

Sabesp e Copasa têm forte valorização com chances mais concretas de entregar a conta para a iniciativa privada. A paranaense Sanepar vai na contramão

Programa de cashback da Visa cresce 50% e atrai novos parceiros

Entre outubro de 2018 e março deste ano, a bandeira de cartões devolveu crédito em 130 mil transações. O dinheiro é depositado na fatura dos clientes

Apple é processada nos EUA por práticas anticompetitivas em loja de apps

Desenvolvedores acusam empresa de monopolizar venda e distribuição de aplicativos para iPhones, pois todo software precisa ser comprado pela App Store

Agenda

Nesta sexta-feira, serão conhecidos os resultados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) referente ao mês de maio e também o acumulado do ano. Nos Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics divulga os dados referentes ao mês de maio, incluindo a taxa de desemprego — atualmente em 3,6% — e também o Relatório de Emprego (Payroll) não-agrícola, que mede a variação do número de pessoas empregadas de todas as empresas não-agrícolas. E, como acontece em todas as sextas, há a divulgação do relatório semanal COT, com a análise das posições líquidas dos traders em mercados futuros. Lembrando que na China é feriado nacional.