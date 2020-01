O Brasil vai a Davos com Guedes; vírus afeta bolsas e tudo para ler hoje

As quentes do dia

Davos começa com Guedes, Doria e Huck no time Brasil

Evento do Fórum Econômico Mundial, que reúne elite global em cidade na Suíça, serve como vitrine e ponto de encontro

Trump e Greta em Davos: duas visões de mundo em colisão

Segundo Karl Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, a garota sueca colocou a sustentabilidade no foco das discussões sobre o futuro do capitalismo

Um mortífero vírus chinês ameaça as bolsas

Nesta terça-feira, a possibilidade de uma nova epidemia do vírus SARS, na China, foi o assunto do dia nas mesas asiáticas

Com Tereza Cristina na Índia, Brasil faz ofensiva por mercados para carne

Ministra da Agricultura chegou antes do presidente Bolsonaro para cortejar mercado de mais de 1,3 bilhão de pessoas

Netflix tenta mostrar que concorrência não assusta

Empresa de streaming divulga resultados do quarto trimestre nesta quarta-feira, e deve fechar o ano com faturamento de 20 bilhões de dólares

IBM tem chance na briga por “supremacia quântica” com o Google?

Em setembro de 2019, a gigante da tecnologia criou um dos computadores quânticos mais avançados; em outubro, o Google disse ter alcançado a supremacia

Ex-presidente da Interpol é condenado a 13 anos de prisão na China

Meng Hongwei faz parte de grupo de dirigentes comunistas que caíram em desgraça com campanha anticorrupção lançada de Xi Jinping

Nubank alcança 20 milhões de clientes no Brasil

Total de clientes unitários está dividido entre usuários do cartão de crédito e da NuConta, conta digital da fintech

Ações de empresas americanas se valorizam até 94%. Veja como investir

ETF que investe no índice S&P 500 registrou a maior rentabilidade entre os fundos de índice em 2019. BDRs renderam até 94% no acumulado do ano

Boeing recebe duro recado de grande cliente: tire o nome MAX

Renomear o Max ajudará a enfrentar a relutância do público em voar no avião, especialmente em mercados mais supersticiosos

Nubank, Mercado Livre e Netflix: os apps campeões de downloads no Brasil

Levantamento da empresa de inteligência App Anie mostra quais aplicativos tiveram maior crescimento em varejo, finanças e vídeo entre usuários brasileiros

Enquanto você desligou

Com alta de 26% em 2019, Brasil é o 4º maior destino de investimentos

Brasil recebeu US$ 75 bilhões em investimentos externos no ano passado com aumento de concessões, privatizações e venda de ações de estatais

Hering tem queda de vendas no 4º trimestre

Companhia vinha registrando alta nas vendas nos últimos sete trimestres, mas teve queda de 4% nos três últimos meses do ano passado

Boeing busca empréstimos de US$10 bi em meio à crise do 737 MAX

Custos da suspensão dos voos do 737 MAX somam mais de 9 bilhões de dólares

Número de desempregados no mundo deve aumentar em 2,5 mi em 2020, diz OIT

Ao incluir as pessoas subempregadas ou que não estão procurando mais trabalho, o número chega a 470 milhões

Política e Mundo

Guaidó é convidado de última hora para o Fórum Econômico Mundial

Participação de Guaidó, que é presidente do parlamento venezuelano, se soma a uma agenda de compromissos que ele terá na Europa

Após 6 mil erros no Enem, inscrição no Sisu é prorrogada até domingo

Inconsistências ocorreram em cerca de 6 mil provas dentro das mais de 5 milhões de inscrições feitas para o exame

Agenda

Nesta terça-feira, a agenda econômica traz, principalmente, novos dados dos EUA. Por lá, será divulgado o índice Redbook mensal e anual, que mostra como andam as vendas em uma amostra das grandes varejistas norte-americanas de mercadorias. Além disso, teremos dados sobre o leilão americano Bill a 3 e 6 meses, que são leilões de títulos do governo americano.

Na China, os dados apresentados serão sobre o investimento estrangeiro direto. Já no Brasil, teremos dados sobre a receita tributária federal.