Número de pessoas físicas investindo em ações cresceu 31% em 2018, diz B3

São Paulo – O diretor de Relações com o Mercado da B3, Daniel Sonder, destacou na abertura da apresentação de seus resultados do quarto trimestre de 2018 e também do ano o aumento de 31% nas pessoas físicas investindo em ações durante 2018 em relação a 2017. O crescimento se deu sobre ações em detrimento dos títulos públicos, o que segundo ele ilustra o efeito da queda da taxa de juro na busca desse grupo de investidores, assim como os institucionais na diversificação de suas carteiras.

“Se tivermos continuidade desse ambiente propício, esse índice tende a crescer”, comentou ele.

Sonder afirmou ainda que a B3 estima uma expansão da economia de 2,5% em 2019 e 2020.