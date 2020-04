Novos saques do FGTS; tombo no comércio mundial e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (8) para começar o dia bem informado

As quentes do dia

Governo libera saque de R$ 1.045 do FGTS a partir de 15 de junho

Medida faz parte das ações adotadas para atenuar os efeitos econômicos do novo coronavírus no País

Quanto caiu? OMC divulga projeções do comércio mundial

A expectativa é que a entidade internacional indique uma queda brusca no comércio mundial em evento nesta quarta-feira

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

Novos casos de covid-19 aumentam na China e bolsas fecham em queda

Apesar dos novos casos, que são “importados”, terem dobrado entre esta segunda e terça-feira, país está voltando à normalidade

Ata do Fed pode dar mais gás à recuperação das bolsas

Os investidores buscarão pistas sobre até onde a autoridade monetária está disposta a ir a fim de suavizar o golpe da doença na maior economia do planeta

Varejo se torna ponto fraco de economia brasileira em pandemia

Desde meados de março, a crise causada pelo coronavírus afeta os gastos dos consumidores, que respondem por cerca de dois terços do PIB

Trump diz que EUA podem estar chegando ao topo de curva do coronavírus

Até a manhã desta quarta-feira (8), o país tinha cerca de 400 mil infectados

Em meio ao coronavírus, bancos já renegociaram R$ 130 bilhões em dívidas

Os cincos maiores bancos do país, que abriram possibilidades de renegociação devido ao coronavírus, já receberam 2 milhões de pedidos

O investimento sustentável veio para ficar, diz Chris Fowle, do PRI

Em entrevista exclusiva para Exame, diretor do Principles for Responsible Investing diz que Amazõnia já preocupa mercados de renda fixa e títulos soberanos

Política e Mundo

Maia anuncia corte de R$150 mi em gastos da Câmara para combater covid-19

A medida determina a redução dos gastos com viagens nacionais e internacionais de parlamentares, com horas extras e adicionais noturnos

Apesar de trégua, Bolsonaro contraria Mandetta em uso amplo da cloroquina

O uso do remédio contra o coronavírus tem sido um dos pontos usados pelo presidente contra o ministro, a quem já ameaçou demitir mais de uma vez

Trump ameaça cortar contribuições dos EUA para OMS em meio a coronavírus

Presidente norte-americano diz, sem apresentar provas, que a organização é “tendenciosa à China”; os EUA são os principais financiadores da OMS

Enquanto você desligou

Magazine Luiza aprova captação de R$ 800 milhões e pode reduzir jornada

Varejista vai usar ferramentas da Medida Provisória publicada pelo governo federal em 1 de abril que flexibiliza os contratos de trabalho

Mundo tem 178 novos bilionários em 2020, segundo Forbes

Os novos integrantes da lista trabalham em áres como comunicação em vídeo, educação à distância e beleza; eles são de 20 países diferentes

“Estamos vivendo a mãe de todos os testes de estresse”, diz Friedman

Para o escritor, o próximo debate será sobre até que ponto as pessoas permitirão que governos interfiram em questões médicas, em nome da economia

Agenda

Nesta quarta-feira (8), o Fed divulga as atas da última reunião do Fomc (o equivalente americano ao Copom brasileiro), que baixou a taxa de juro no encontro realizado há duas semanas e pode trazer indicadores sobre a política monetária da entidade neste momento de crise da pandemia do novo coronavírus.

Como acontece todas as semanas, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing do país, em meio à discussão sobre corte de produção e do preço baixo do barril. Por fim, o Seevol, responsável por monitorar o petróleo no país, também faz o balanço de seus estoques.

O noticiário econômico vai trazer também diversos dados sobre o Brasil em fevereiro, como o crescimento do setor de serviços no mês, o índice de Confiança do Consumidor Reuters/Ipsos de abril e os dados de fluxo cambial estrangeiro.

Programação exame.talks

8 de abril, quarta-feira, 12h00

Gabriel Liguori, fundador da TissueLabs e pesquisador do InCor/USP, e Ana Paula Pellegrino, coordenadora do SimulaCovid

Os brasileiros em busca de soluções para a pandemia

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

8 de abril, quarta-feira, 15h00

Sofia Esteves recebe Luis Giolo, da Egon Zehnder, e José Augusto Figueiredo, da Lee Hecht Harrison

Conversa sobre a carreira no momento de crise

Com André Portilho, head da Exame Academy

9 de abril, quinta-feira, 12h

Mariana Perroni, médica intensivista do Hospital Samaritano e ex-conselheira do IBM Watson Health, e Ricardo Cappra, cientista chefe do Cappra Institute for Data Science

Tecnologia, saúde pública e dados no combate à pandemia

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da Exame