Wesley Batista na prisão e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (2) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, manteve Wesley Batista na prisão. Wesley foi preso preventivamente no âmbito da Operação Tendão de Aquiles, por suposta prática do crime de insider trading.

A venda de carros cresceu quase 10% em 2016, após quatro anos de queda, segundo o jornal Folha de S. Paulo. Os dados preliminares mostram que 2,24 milhões de carros de passeio, comerciais leves, ônibus e caminhões foram licenciados até o dia 29 de dezembro.

A Boeing desenha sua parceria com a Embraer. Segundo o Valor Econômico, os objetivos das negociações para a fabricante americana são complementariedade da carteira de produtos, incremento das plataformas de vendas e serviços e desenvolvimento de novos produtos

Política e mundo

O apresentador Luciano Huck pediu que seu nome não seja excluído das pesquisas de intenção de voto, depois de anunciar que não será candidato à presidência da República nas eleições deste ano, segundo o jornal Folha de S. Paulo.

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), cancelou nesta segunda-feira o evento de inauguração do viaduto que levará o nome da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva.

A onda de protestos no Irã que já deixou 21 mortos continua. Desde quinta-feira, o Irã registra manifestações de protesto contra o governo e a situação econômica do país, o desemprego e a corrupção.

Autoridades emitiram um decreto que proíbe bitcoin no Egito. O Banco Central manifestou que não pretende regular o câmbio com criptomoedas.

Enquanto você desligou…

O novo salário mínimo entra em vigor nesta segunda-feira. O decreto assinado pelo presidente fixou o valor em R$ 954, o menor reajuste do salário mínimo em 24 anos.

Agenda do dia

O governo divulga hoje o resultado da balança comercial para dezembro e para 2017.