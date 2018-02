Novo “crash” nas bolsas e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (09) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Dow Jones despenca mais uma vez e fecha em baixa de 4,15%. A sinalização de que o período de dinheiro mais barato pode estar ficando para trás voltou a ecoar nos mercados.

Bolsa de Tóquio encerra pior semana em 2 anos, com queda de 8%. Negócios desta sexta-feira foram mais uma vez influenciados pela extrema volatilidade nas bolsas de Nova York.

Usiminas reduz prejuízo em 77% no 4º tri. Companhia abre a temporada de resultados das siderúrgicas após acionistas aceitarem alternância de presidente do conselho e do presidente executivo, a cada quatro anos.

Senado dos EUA aprova novo orçamento para reabrir o governo. País enfrenta desde a meia-noite de hoje o segundo fechamento administrativo em apenas três semana.

Política e mundo

TSE deve rejeitar recurso de Lula contra aplicação da Ficha Limpa. Ministros já concordam nos bastidores que pedidos apresentados por fichas-sujas serão julgados rapidamente.

“Não me sinto sabotado”, diz Alckmin sobre elogio de FHC a Huck. O ex-presidente elogiou e se encontrou com o apresentador Luciano Huck, apontado como possível candidato à Presidência.

BC regula empréstimos a estados e municípios sem garantia. As novas regras são resultado de questionamentos que surgiram a respeito da legalidade de empréstimos feitos pela Caixa a estados e municípios que tinham, como garantia, as transferências feitas pela União por meio do FPE e do FPM.

Odebrecht busca recursos para pagar R$ 500 milhões a credores. Recursos visam honrar o pagamento de títulos emitidos no exterior em abril.

Oposição venezuelana deve decidir se disputa eleições. Os adversários de Maduro receberam como um golpe a decisão do poder eleitoral de fixar a data das eleições antecipadas.

Enquanto você desligou…

Embraer deve fabricar peças para Boeing. Incorporação da Embraer se encaixaria na estratégia recente da gigante americana de verticalizar sua produção.

Lucro da Lojas Renner sobe 11% no 4º tri, a R$ 331,8 milhões. As vendas no conceito mesmas lojas subiram 8,7%, após queda de 0,8% um ano antes, e fecharam 2017 com aumento de 9,2%, ante queda de 0,2 por cento em 2016.

Lucro líquido do IRB vai a R$ 249 mi no 4º tri, queda de 32,6%. O resultado financeiro do IRB foi a R$ 176 milhões no quarto trimestre, recuo de 35,2% ante um ano.

Taxa de ocupação da Gol em janeiro sobe a 83,5%. No acumulado em 12 meses, a taxa chegou a 79,8%, ante 77,6% em 12 meses até janeiro do ano passado.

Agenda do dia

Nesta sexta-feira, sai o dado de dezembro de vendas no varejo.