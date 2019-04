Novo capítulo da novela Queiroz; CCJ dividida e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Carlos Bolsonaro empregou assessor ligado a Queiroz

Trata-se de Márcio Gerbatim, ex-marido da mulher de Queiroz e pai da sua enteada; vereador nega influência em seu gabinete, conforme apurou o Estadão

Orçamento e Previdência: CCJ dividida antes da Páscoa

Falta de articulação do governo estica o tempo do primeiro aval à reforma na Comissão de Constituição e Justiça

Compra e venda de ações na Bolsa já retratam descrença com economia

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, desde o início do ano, o investidor troca papel de empresas de consumo interno e mira exportadoras

STF já foi acionado 24 vezes para barrar medidas do governo Bolsonaro

Segundo o Estadão, a campeã de contestações no Supremo é a medida provisória que reforça caráter facultativo da contribuição sindical

Deputados de centro analisam possibilidade de derrubar decretos de Bolsonaro

De acordo com o blog de Andréia Sadi no G1, deputados do bloco de partidos de centro passaram os últimos dias fazendo um pente-fino nos decretos anunciados pelo presidente da República

Importações de diesel são canceladas para evitar prejuízo

A expectativa das empresas comercializadoras era ampliar participação no mercado e fazer concorrência à estatal, como aconteceu em 2017

Preços precisam de mais transparência, diz diretor da ANP

Em entrevista ao Valor, Décio Oddone diz que discussão sobre reajuste do diesel evidencia só parte do problema

Política e mundo

Corrupção e liberalismo na pauta em evento de 100 dias de governo

VEJA e EXAME reúnem autoridades, especialistas e empresários para tratar de Previdência, educação e dos conflitos que marcaram o início do governo Bolsonaro

Grupo de Lima tenta manter acesa chama de Guaidó

A última reunião do grupo, realizada em 24 de fevereiro, foi seguida pela frustrada tentativa de entrada de ajuda humanitária na Venezuela

Radicalismo político no Brasil supera média global, diz pesquisa

Segundo estudo, 32% dos brasileiros acreditam que não vale a pena tentar conversar com pessoas que tenham visões políticas diferentes das suas

Trump critica Fed e diz que PIB dos EUA poderia ter chegado a 4%

Em março, o Fed decidiu manter a taxa básica de juros do país na faixa de 2,25% a 2,50% ao ano e sugeriu que não elevará as taxas ao longo deste ano

Alcolumbre diz que Lava Toga não está na pauta: “Não é bom para Brasil”

Na entrevista, o senador se coloca como um intermediador da crise entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o Legislativo

Acabar com a corrupção resolveria? 5 mitos sobre a reforma da Previdência

Debate sobre a reforma avança no Congresso permeada pela circulação de notícias falsas

Datafolha: Forças Armadas é a mais confiável para os brasileiros

Levantamento aponta que 45% dos entrevistados dizem “confiar muito” em Exército, Marinha e Aeronáutica. Em seguida está a Presidência da República (com 29%)

Guedes sugere que não foi informado sobre intervenção em preço do diesel.

Presidente Jair Bolsonaro pediu suspensão do reajuste no diesel, o que levou Petrobras a perder R$ 32,4 bilhões em valor de mercado

Bolsonaro fará reunião com ministros sobre preço de combustíveis.

Encontro, na segunda-feira, deve discutir aspectos técnicos da política de preços da Petrobras

Governo define calendário para a suspensão do BPC a idosos e deficientes.

Datas são para o bloqueio do recebimento do benefício; fica estabelecido um prazo de 30 dias para o beneficiário entrar com um recurso

STF nega ação contra presidente da CCJ sobre reforma da Previdência.

Afonso Motta (PDT) queria o direito de apresentar supressões à proposta da reforma da Previdência na CCJ, sem precisar aprovar ou rejeitar o texto inteiro

Bolsonaro cria órgão para perdoar multas ambientais.

Presidente tem defendido medida para combater o que ele tem descrito como “indústria das multas”; decreto entra em vigor em 180 dias

EUA põe sanções em mais 4 empresas de petróleo que atuam na Venezuela.

Na última semana, os EUA já tinham colocado sanções a outras duas empresas que operam na Venezuela

Colômbia recebe US$ 31,5 mi para atender migrantes venezuelanos.

Cerca de 1,2 milhão de venezuelanos migraram para o país; o custo para a Colômbia manter os vizinhos deve chegar a 0,4% do seu PIB

Enquanto você desligou

American Airlines estende cancelamentos do Boeing 737 MAX até 19 de agosto

Executivos da companhia disseram acreditar que o 737 MAX será recertificado antes de 19 de agosto, mas querem assegurar a confiança

Petrobras diz que preço do diesel ficará acima da paridade internacional

Importadores de óleo diesel afirmam que vão recuar neste momento de congelamento de preços do combustível pela estatal

Uber consolidará 2019 como ano dos IPOs de unicórnios

Nas últimas três semanas, 15 companhias levantaram mais de US$ 5,5 bilhões com IPOs nas bolsas americanas

Livraria Cultura consegue aprovar plano de recuperação judicial

Aprovação não foi unânime, mas a rede de Pedro Herz ganhou mais um voto de confiança

Avianca Brasil cancela 179 voos entre sábado e 4ª-feira.

Segundo a empresa, decisão visa minimizar o impacto na operação com o arresto de diversas aeronaves

Planalto minimiza impacto de perda de valor da Petrobras no mercado.

Petrobras perdeu R$ 30 bilhões em valor de mercado com pressão de Bolsonaro para suspensão de reajuste do Diesel

Agenda

Nesta segunda-feira (15), serão divulgados nos EUA o Índice Empire State de Atividade Industrial em Nova York, as transações líquidas de longo prazo e o discurso de Rosengren, membro do FOMC.