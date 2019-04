Novata na Bolsa desaba após venda da Netshoes

São Paulo – Não foram só as ações da Netshoes que reagiram mal o anúncio de venda para o Magazine Luiza. A concorrente Centauro também operava em queda na bolsa brasileira. Os papéis chegaram a registrar desvalorização de até 6%, sendo vendidos casa dos 11 reais.

Carlos Daltozo, analista-chefe de renda variável na Eleven Financial, explica neste momento, o mercado analisa a perspectiva de crescimento da Netshoes após a venda, acreditando que a companhia estará muito mais forte e pode se tornar um poderoso concorrente. “Antes do Magazine Luiza, a Netshoes estava em inércia. O cenário agora mudou.”

A Eleven Financial foi uma das casas de análises que não indicou a compra das ações da companhia durante o IPO realizado no início deste mês. O motivo era justamente a possibilidade da Netshoes ser comprada, ou pelo Magazine Luiza ou pela B2W.

O IPO da Centauro ocorreu há 15 dias atrás. A rede de lojas, do grupo varejista SBF, captou R$ 772,2 milhões. Foram vendidas 61,776 milhões de ações a R$ 12,50 cada. O valor ficou pouco acima do piso de R$ 12,10 estabelecido no intervalo de preço, que chegava a até R$ 14,70.

A companhia informou que valor captado será utilizado para abrir lojas, reformar as atuais e amortizar sua dívida. A captação também visa a reforçar o capital de giro e o investimento em diferentes canais de venda.

No ano passado, a Centauro teve alta de 16% na receita líquida, para R$2,28 bilhões, sendo 84% em lojas físicas e o restante no e-commerce. A margem EBITDA ajustada passou de 10% em 2017 para 11,5% em 2018 e a dívida líquida, que chegou perto de meio bilhão de reais há três anos, está em R$115,8 milhões.