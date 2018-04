Nova tentativa de vender a Liquigás e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (25) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Petrobras coloca Liquigás à venda de novo. De acordo com o jornal Valor Econômico, a empreiteira decidiu colocar a Liquigás à venda novamente, depois que a compra pela Ultragaz foi vetada pelo Cade em fevereiro.

Lula pode ser vizinho de Cunha e Dirceu na prisão em Pinhais. Colunista do jornal Folha de S.Paulo revelou que o local é uma das opções possíveis para instalar o ex-presidente caso ele seja transferido.

Imagem de Barbosa melhora em relação a março, aponta Ipsos. Levantamento divulgado pelo jornal O Estado de S.Paulo mostra que desaprovação diminui de 42% para 36%, enquanto a aprovação oscila de 38% para 40%.

Decisão do STF pode tirar Lula das mãos de Moro e também das do TRF-4. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a decisão do Supremo desfavorece a apreciação de eventuais recursos nesses casos da alçada do TRF-4.

Petistas querem lançar em julho vice que pode substituir Lula. Colunista do jornal Folha de S.Paulo revela que apesar de aliados verem brechas em decisões do Supremo, eles defendem discussão sobre plano B.

Spread põe indústrias e bancos em confronto. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que a discussão coloca em lados opostos as duas principais federações empresariais do país, a Fiesp (da indústria) e a Febraban (dos bancos).

Disputa entre União e Petrobrás trava megaleilão de petróleo de R$ 100 bi. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a crise na Bacia de Santos impede o governo levar adiante a licitação prevista para ocorrer ainda este ano.

Projeto prevê moção para destituir diretoria do Banco Central. O jornal Folha de S.Paulo revelou que se decisão for acatada, o banco vira autarquia subordinada ao Planejamento e seu presidente perde status de ministro.

Andrade pode ter bens bloqueados pelo TCU. De acordo com o jornal Valor Econômico, uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) pode bloquear até R$ 520 milhões da empresa.

Política e mundo

Senado aprova plano de revisão periódica de gastos do Orçamento. A proposta, que ainda precisa ser analisada pela Câmara dos Deputados, tem como objetivo avaliar a continuidade ou não de programas incluídos no Orçamento.

Arrecadação com PIS/Cofins tem alta real de 10,16% em março. Segundo os dados da Receita Federal, a arrecadação com PIS/Cofins somou R$ 23,591 bilhões, contra R$ 21,416 bilhões em março de 2017.

Contratações por salário menor fazem cair arrecadação da Previdência. Segundo a Receita Federal, o INSS arrecadou R$ 31,818 bilhões em março, valor 0,53% inferior ao do mesmo mês do ano passado.

Marun: Governo entende que reforma trabalhista já está produzindo efeitos. Segundo Marun, ao editar a MP, o governo pensou em alguns aprimoramentos, mas “isso acabou não se transformando em uma prioridade”.

Assembleia de SP aprova aumento de servidores que vai custar R$ 1 bi. Aprovado em primeiro turno, projeto eleva o teto salarial do servidores do Estado ao patamar de remuneração dos desembargadores.

Ibope: Lula lidera em São Paulo; Bolsonaro e Alckmin disputam 2º lugar. Como alternativa petista, Fernando Haddad não repete o desempenho do ex-presidente entre eleitores paulistas.

Gilmar diz que Lula pode recorrer para tirar ações das mãos de Moro. STF aceitou recurso da defesa de Lula para retirar do juiz de Curitiba trechos da delação da Odebrecht sobre fatos relativos a investigações envolvendo o petista.

Senador não pode concorrer à reeleição na metade do mandato, decide TSE. Tese do Tribunal Superior Eleitoral tem em vista que os quatro anos finais do mandato passariam a ser exercidos em regra pelo suplente, e não pelo parlamentar eleito pelos cidadãos.

Ciro Gomes nega chapa com Haddad: “É preciso respeitar o tempo do PT”. O ex-governador do Ceará confirmou, contudo, reuniões como a que teve na segunda-feira com Bresser Pereira, Delfim Neto e o ex-prefeito de São Paulo.

CCJ aprova destinação de 30% de leilões da Receita para ensino básico. Projeto prevê que o percentual dos leilões da Receita deve atender a educação infantil e os ensinos fundamental e médio

Senado aprova PL que destina 30% da receita de multas de trânsito ao SUS. Transferência deverá representar apenas um acréscimo aos investimentos obrigatórios na saúde publica a cargo da União.

Picciani: Não há prazo para apresentar parecer sobre tramitação de PECs. Deputado afirmou que começará a analisar recursos que questionam possibilidade de PECs tramitarem na Câmara durante intervenção no Rio de Janeiro

Congresso aprova projeto sobre novo marco legal para o Sine. Texto com as novas regras para o Sistema Nacional de Emprego agora segue para sanção presidencial.

Partidos protocolam pedido de intervenção na Secretaria de Segurança do MA. Motivo alegado é um ofício expedido pelo comando da Polícia Militar ordenando que todos os batalhões do Estado monitorassem adversários políticos do governo.

Irã propõe na ONU dialogar e acabar com “ilusões hegemônicas”. Ministro iraniano das Relações Exteriores, Mohammad Javad Zarif, propôs a criação de um “fórum de diálogo regional”.

Guterres diz que mundo precisa de “abordagem holística” para a paz. Secretário-geral da ONU afirmou que “a escala e a natureza desse desafio pedem parcerias estratégicas e operacionais mais próximas”.

Trump saúda luta de Macron contra ‘imigração descontrolada’. Presidente americano disse que EUA e França adotam “decisões sérias” para recuperar o controle das fronteiras e da soberania.

Enquanto você desligou…

4ª rodada do pré-sal tem número recorde de empresas interessadas, diz ANP. A quarta rodada do pré-sal ofertará as áreas de Itaimbezinho e Dois Irmãos, na Bacia de Campos, e Uirapuru e Três Marias, na Bacia de Santos.

Lucro líquido da América Móvil cai 51% no primeiro trimestre. A receita da companhia – que no Brasil controla a Claro, a Embratel e a NET – teve um recuo mais modesto, de 3,7%, na mesma comparação.

Receita da Claro Brasil fica estável no 1º trimestre. Receita líquida de R$ 8,88 bilhões representa recuo de 0,5% em relação ao resultado obtido no mesmo período do ano passado.

Ações da Alphabet, holding do Google, caem com alta de custos. Redução nas margens operacionais para 22% ofuscaram bons resultados de vendas divulgados no balando trimestral da holding.

Aos 20 anos de idade, Google investe em ferramenta de busca por voz. Máquinas têm permitido evolução rápida e contínua da funcionalidade. Segundo engenheiro da companhia, em um ano a taxa de erros do sistema de pesquisas por voz caiu 50%.

Desembolsos do BNDES caem 26% no primeiro trimestre. Concessões de crédito pela instituição somaram R$11,15 bilhões de janeiro a março, marcando desaceleração em relação a 2017.

Odebrecht ratifica disposição de colaborar com autoridades mexicanas. Governo mexicano criticou na segunda-feira a falta de empenho da construtora para esclarecer irregularidades em contratos com a Pemex.

Aneel suspende cobrança de R$ 812 milhões de hidrelétrica de Santo Antônio. A cobrança é relativa à garantia financeira de liquidação das operações no mercado de curto prazo de março.

Preços de matérias-primas vão aumentar este ano, diz Banco Mundial. Aceleração do crescimento mundial, alta da demanda e tensões geopolíticas estimulam aumento de valores, segundo a instituição.

Agenda

Nesta quarta-feira, saem informações sobre as transações correntes e o investimento estrangeiro direto no mês de março, além do fluxo cambial estrangeiro e de dados da receita tributária federal. Nos Estados Unidos, o destaque é a divulgação dos estoques de petróleo bruto.