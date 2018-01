Propina a José Serra e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (09) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Meirelles confirma que discussão sobre regra de ouro será adiada. Segundo o ministro, a ideia não é suspender a regra constitucional, mas criar mecanismos de ajustamento em caso de descumprimento da norma.

Serra recebeu propina, diz delator da Lava Jato. Segundo o ex-presidente da Odebrecht, Pedro Novis, o senador recebeu para si ou para o partido R$ 52,4 milhões de 2002 a 2012. O senador nega as acusações.

Juiz suspende nomeação e posse da nova ministra do Trabalho. Para o juiz, escolha desrespeita a moralidade administrativa, já que a deputada Cristiane Brasil foi condenada pela Justiça trabalhista.

PT vai ao TSE contra Globo, Huck e Faustão por abuso de poder. Apresentador global é alvo do processo por supostamente ter se beneficiado da participação no programa Domingão do Faustão.

Maia trabalha para minar candidatura de Meirelles. Aposta do DEM para disputar a Presidência da República, o parlamentar busca distinguir o seu perfil e o de Meirelles.

Política e mundo

Se condenado, Lula só cumprirá sentença após recursos. O julgamento do recurso da defesa de Lula contra a condenação por corrupção e lavagem de dinheiro neste caso, que envolve o apartamento tríplex no Guarujá, litoral de São Paulo, está marcado para o próximo dia 24.

TST diz que pontos da lei trabalhista só valem em contrato novo. Comissão do Tribunal Superior do Trabalho afirma que a legislação que entrou em vigor em novembro não pode retirar direitos adquiridos.

Cármen e Segovia conversarão sobre investigação da morte de Teori. De acordo com as apurações, não foram encontrados vestígios de qualquer falha que pudesse ter sido evitada antes da decolagem da aeronave.

Coreia do Norte enviará delegação aos Jogos de PyeonChang. Decisão é fruto de uma nova rodada de conversas entre as duas Coreias, que teve início nesta terça-feira.

Oprah “analisa ativamente” concorrer à Presidência dos EUA. Rumores dispararam após o emotivo discurso que Oprah ofereceu na entrega dos Globos de Ouro

Trump pode depor em breve em investigação sobre a Rússia. Mueller levantou a questão de um depoimento de Trump durante uma reunião no fim de dezembro com os advogados do presidente, segundo jornal.

Para S&P, reforma tributária deve fazer PIB dos EUA crescer 2,8% neste ano. A agência prevê que o Federal Reserve deve continuar a abordagem gradual na normalização da política monetária com três elevações nos juros neste ano.

Enquanto você desligou…

Carlos Wizard assume operações da Pizza Hut e KFC no Brasil. A família investirá nos próximos cinco anos 60 milhões de reais em 20 novas unidades próprias do KFC, que atualmente tem 47 lojas no país.

Caixa recua e diz que conselho não se manifestou sobre vices. Muitos dos episódios de corrupção alvo do MPF envolvem os vice-presidentes do banco, muitos deles no cargo por indicação política.

Com dívida de R$ 1 bi, BR Pharma busca crédito. Controlador da empresa, Paulo Remy, tem pressionado credores em busca de novos recursos.

Nova direção da Itambé acusa Vigor de fraude. Até dezembro, a Itambé era comandada pela Vigor, que foi vendida, em agosto, pela J&F à mexicana Lala.

Demanda de passageiros da Gol por voos sobe 8% em dezembro. A demanda no mês passado foi puxada pelos segmentos doméstico, que teve alta anual de 7%, e internacional, que registrou crescimento de 19,3%.

Eletrobras pode ter que pagar mais R$ 1 bi com nova fiscalização. A Aneel entende que a subsidiária da Eletrobras no Amazonas recebeu mais do que deveria em subsídios entre 2009 e 2016.

Google unifica soluções de pagamento e cria Google Pay. O serviço poderá usar informações financeiras já registradas no seu navegador Chrome.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o IGP-DI de dezembro e as vendas de varejo de novembro. Nos Estados Unidos, sai a taxa de desemprego de dezembro e o dado de oferta de emprego JOLTs de novembro. A China divulga seu IPC e IPP de dezembro.