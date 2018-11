Guedes vai avaliar plano de Arminio para Previdência e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira, 1, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Proposta de Arminio Fraga para a Previdência prevê alívio de R$ 1,3 tri. Segundo jornal O Globo, economia seria alcançada em dez anos. Plano, também assinado por Paulo Tafner, será analisado por Bolsonaro.

Lucro recorrente do Bradesco soma R$ 5,471 bi no 3º tri, alta de 13,7%. No acumulado do ano até setembro, o lucro líquido recorrente do banco foi a R$ 15,734 bilhões, expansão de 11,1% na comparação anual.

O Dia D para Bolsonaro e Sergio Moro. A expectativa é que o magistrado aceite o convite para comandar a pasta da Justiça do próximo governo em reunião marcada para esta quinta-feira.



Bolsonaro ainda analisa fusão de Agricultura e Meio Ambiente, diz Onyx. Nos bastidores, até aliados de Bolsonaro têm afirmado que a junção de ministérios seria “nitroglicerina pura”.

Brasil se mantém em sexto lugar no ranking mundial de juros reais. É o que mostra um levantamento do site MoneYou em parceria com a Infinity Asset Management divulgado nesta quarta-feira (31)

Remédio contra fake news: New York Times perto de 3 mi assinantes digitais. Número de assinantes e valor de mercado do jornal dobraram desde a eleição de Trump nos EUA. Por aqui, Bolsonaro também é ferrenho crítico da imprensa.

Com iPhone de até 10.000 reais, Apple mantém crescimento. Companhia pode consolidar slogan de vender o melhor para seus clientes, cobrando cada vez mais.

O presidente pode decidir para onde vai a publicidade oficial? Declaração de Bolsonaro um dia após eleito, de que seu governo não investirá na imprensa que “mentir”, reverberou na sociedade.

Partidos de esquerda unem-se na oposição sem o PT. Segundo o Valor Econômico, líderes do PDT, PCdoB e PSB propuseram a formação de um bloco paralelo, sem “hegemonismo imposto pelo PT”.

Especialistas veem Sergio Moro sob suspeição para julgar Lula. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, juiz cotado para o Ministério da Justiça tem audiência para interrogar ex-presidente no dia 14.

Técnicos veem pouca economia com fusões nos ministérios propostas por Bolsonaro. Segundo matéria do jornal Estado de São Paulo, o governo avalia que a união de ministérios seria demorada e teria efeito reduzido sobre gastos.

“A gente fez um pacto: não vamos para a cadeia”, diz Eduardo Bolsonaro. Em entrevista ao Globo, o deputado federal diz que governo do pai dele não irá retroceder ao petrolão e ao mensalão.

Política e mundo

Indonésia confirma a recuperação de uma caixa-preta do avião acidentado. A caixa-preta foi encontrada a 30 metros de profundidade, nas águas do cabo Karawang, perto de Jacarta, onde caiu a aeronave.



Trump diz que pode enviar até 15 mil militares para fronteira com o México. Movimento busca impedir a entrada de uma caravana de imigrantes que viajam da América Central e está a quase 1.600 quilômetros da fronteira

Com destino aos EUA, 2 mil salvadorenhos saem em caravanas. Presidente dos EUA repudiou os movimentos migratórios e enviou milhares de militares para a fronteira com o México para impedir a entrada dos grupos

Ameaças de Bolsonaro à imprensa geram manifestações de repúdio no país. Entidade ligadas ao setor da imprensa expressaram preocupação diante das ameaças do presidente eleito de usar a máquina pública para punir veículos

Juiz peruano ordena prisão preventiva de 36 meses para Keiko Fujimori. Líder da oposição no Peru está sendo investigada por lavagem de dinheiro no financiamento da sua campanha presidencial nas eleições de 2011

Juntar Cultura e Educação é seguir o modelo da Guiné-Bissau, diz ministro. Proposta de Bolsonaro faz parte da intenção do novo governo de enxugar ministérios para cortar gastos; objetivo é chegar a apenas 16 pastas

Battisti chama Bolsonaro de “charlatão” e diz que não pode ser extraditado. “Bolsonaro pode dizer o que quiser. Eu estou protegido pela Suprema Corte. Existe Justiça e eu, para a Justiça, estou protegido”, afirmou à emissora Rai

Maioria do STF decide manter suspensão de ações policiais em universidades. Ações ofenderam os princípios constitucionais da liberdade de expressão e de reunião, de acordo com a procuradora-geral, Raquel Dodge

Jungmann diz que uso de atiradores proposto por Witzel é ilegal. Proposta do governador fluminense eleito de utilizar snipers para “abater” pessoas que usam fuzis, ainda que de costas, não tem amparo da lei

Cuba não vê problema em manter relação com Brasil governado por Bolsonaro. O presidente eleito já afirmou a sua intenção de se distanciar de governos de esquerda em diversas ocasiões

Enquanto você desligou…

Na primeira reunião após eleição, Copom deixa juros inalterados em 6,5%. É a quinta manutenção seguida da taxa de juros. Decisão já era prevista pelo mercado financeiro

BC mantém taxa Selic em 6,5% ao ano. Veja quanto R$ 5 mil rendem hoje. Banco Central manteve os juros pela quinta vez consecutiva. Investidores precisam se empenhar mais para encontrar bons retornos na renda fixa

Russia irá retomar importação de carne brasileira após 1 ano de embargo. Desde o embargo imposto no ano passado, país deixou de exportar 230 mil toneladas à Rússia, cerca de 40% de tudo o que o teria exportado no período

Lucro da Lojas Americanas cresce 166% no 3º tri com avanço em receita. Companhia teve lucro líquido de R$ 61,4 milhões no período

EDP Brasil tem lucro de R$ 306,9 milhões no 3° tri, alta de 119%. Empresa teve um lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) de R$ 679,6 milhões no período, avanço de 23% na comparação anual

B2W tem prejuízo líquido de R$ 105,8 mi no 3º tri com aumento em despesas. Companhia teve prejuízo líquido de R$ 105,8 milhões no terceiro trimestre, após resultado também negativo de R$ 88 milhões um ano antes

Romper patente de droga da hepatite afronta direito, diz diretor da Gilead. Christian Schneider, diretor da farmacêutica no Brasil, afirma que a empresa está aberta a negociar um medicamento mais eficiente com o governo

Linhas de celulares pós-pagas crescem mais de 13% nos últimos 12 meses. De acordo com a Anatel, o Brasil registrou 234,25 milhões de linhas móveis em operação em setembro de 2018

Agenda

Nesta quinta-feira, o destaque fica para a divulgação do Índice de Produção Industrial anual nacional. Nos Estados Unidos, serão divulgados o Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Industrial de outubro, os Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego e a Produtividade do Setor Não Agrícola trimestral.