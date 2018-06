Nova oferta bilionária da PagSeguro e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Nova oferta bilionária da PagSeguro. Seis meses após abrir capital na bolsa, a PagSeguro fará uma oferta de ações que pode movimentar até 1,2 bilhão de dólares .

BC vai conseguir impedir o dólar a R$ 4,00? Mesmo com uma enxurrada de recursos injetados pelo Banco Central, economistas estão céticos em relação à eficácia das medidas.

Kim na China. O líder norte-coreano visita a China nesta terça-feira. Kim Jong-Un terá objetivo de informar o seu principal parceiro comercial sobre as negociações com os EUA para o fim das armas nucleares.

Trump: se China retaliar, total a ser tarifado pode chegar a U$ 400 bi. Após ameaçar tarifar 200 milhões em produtos chineses, presidente americano prometeu dobrar o valor se houver retaliação da China.

Política e mundo

Ilan participa nesta terça do 1º dia do Copom e de grupo sobre poupança. O encontro será no Ministério da Fazenda e contará com a presença de várias autoridades, entre elas os ministros Eduardo Guardia e Esteves Colnago.

ANP: 31 empresas aderem à 2ª fase de programa de subsídio ao diesel. Companhias se comprometeram a congelar preços do combustível e serão ressarcidas em até R$ 30 centavos por litro.

Temer: Votação de PL de distribuidoras está “ajustada” com Congresso. Governo prioriza a aprovação de projeto de lei com mecanismos para aumentar a atratividade de seis unidades da Eletrobras atualmente à venda.

Enquanto você desligou…

Acusada de sonegação, empresa de bebidas Dolly fecha fábrica em SP. O dono da empresa de refrigerantes, Laerte Codonho, teve prisão preventiva decretada em maio pela Justiça, acusado de sonegar R$ 4 bilhões em imposto.

Petrobras divulga fase de venda de 50% de dois campos. Segundo a empresa, nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão instruções sobre o processo de desinvestimento.

Fitch reafirma rating BB- de Banco do Brasil e Caixa; perspectiva é estável. “O rating reflete a participação majoritária do governo federal, seu papel político na implementação de programas econômicos do governo”, disse a agência.

Três meses após escândalo, ações do Facebook têm alta histórica. As ações da empresa chegaram a ser cotadas em US$ 199,58, em máxima histórica, e acabaram encerrando o dia em US$ 198,31, com alta de 1,26%.

Agenda

Nesta terça-feira, saem os dados de licenças de construção em maio nos Estados Unidos, e os estoques de petróleo bruto semanal API no país. Já na zona do euro, o destaque são as transações correntes de abril.