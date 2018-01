Nova ministra do Trabalho e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (4) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Filha de Roberto Jefferson, Cristiane Brasil será ministra do Trabalho. Jefferson chorou ao falar com os jornalistas e disse que a indicação do nome de Cristiane é um “resgate” após sua prisão no processo do mensalão.

O preço dos imóveis residenciais anunciado em 20 cidades brasileiras fechou 2017 com queda nominal (sem considerar a inflação) de 0,53%, segundo o Índice FipeZap. Foi o primeiro ano de retração nos preços em 10 anos.

O Ibovespa teve leve alta na quarta-feira (3), mas renovou a máxima histórica. O movimento do dia foi pautado pelo otimismo do investidor com a atividade econômica brasileira.

Política e mundo

Presidente licenciado do PSD, o ministro Gilberto Kassab (Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações) afirmou que Henrique Meirelles é o “plano A” do partido para disputar a Presidência neste ano, em entrevista à Folha de S. Paulo.

O Ministro da Indústria, Marcos Pereira, pediu demissão. O político optou por deixar o comando da Pasta para se dedicar aos planos do PRB para as eleições de 2018.

Fernando Henrique Cardoso reiterou seu apoio à candidatura presidencial pelo PSDB do governador paulista, Geraldo Alckmin. O ex-presidente se posicionou após a repercussão negativa dentro do ninho tucano da entrevista concedida ao Estado de S. Paulo, na terça-feira (2).

O Orçamento de 2018 prevê alta de R$ 66,5 bilhões em despesas. Somente os benefícios da Previdência saltarão de R$ 559,7 bilhões em 2017 para R$ 596,3 bilhões, o equivalente a 8,36% do PIB.

As Coreias voltaram a se falar e colocaram a estratégia dos Estados Unidos em xeque.

Enquanto você desligou…

O Spotify fez um pedido de IPO “secreto”. A abertura em segredo é uma tática utilizada por empresas que desejam testar o interesse de investidores antes de colocar suas ações no mercado.

O acordo da Petrobras para encerrar a ação coletiva movida por investidores nos Estados Unidos foi um dos dez maiores já feitos no país.

A Vale negocia a saída da sócia BHP Billiton da mineradora Samarco. Uma alternativa é que a mineradora brasileira compre a participação de sua sócia no ativo.

A 99 confirmou a compra pela chinesa DiDi Chuxing. As companhias não revelaram o valor, mas um dos fundadores da 99, publicou em seu Facebook a figura de um unicórnio em 31 de dezembro do ano passado.