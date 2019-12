“Nova CPMF” volta ao radar; Trump encurralado e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

A dúvida segue: Guedes criará uma nova CPMF?

Presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia, junto de Guedes, acertaram que reforma tributária será encaminhada no início de 2020

Trump vê impeachment como “marcha política suicida” da oposição

Mais de 216 membros da Câmara – a maioria simples necessária para que o processo que pode tirar Trump do poder continue – votaram a favor das duas acusações

Impacto do impeachment de Trump sobre as bolsas ainda é incerto

Embora 47% dos americanos digam ser favoráveis ao impeachment, não está claro se a avaliação pesará nas urnas

De olho nos juros baixos, corretora Mirae se empolga com o Brasil

A corretora sul-coreana Mirae está otimista em conseguir investidores devido à pouca atratividade dos juros da renda-fixa

Agora vai? Discurso da Rainha deve colocar Brexit como prioridade zero

Elizabeth II lerá pela segunda vez em dois meses o plano de governo do primeiro-ministro Boris Johnson

Política e mundo

Flávio Bolsonaro e esposa usaram imóveis para lavar dinheiro, diz site

À época, quando ainda era deputado estadual, os valores teriam sido adquiridos por meio de “rachadinha” – esquema de desvio de salários de assessores

Líder do governo pede para atrasar prisão em 2ª instância no Senado

A ação do senador Fernando Bezerra Coelho faz parte de um acordo para garantir a aprovação do pacote anticrime

Chile aprova reforma e população poderá decidir se quer nova constituição

Um plebiscito será convocado no próximo dia 26 de abril para que os cidadãos decidam se querem a elaboração de uma nova Carta Magna

Enquanto você desligou…

Governo estuda dar ganho real ao salário mínimo em 2020, diz Guedes

Ministro afirmou que política de salário mínimo para vários anos com aumento real é uma ameaça a empregos

STF decide que não pagar ICMS é crime

Na prática, quem deixa de recolher o imposto atualmente é cobrado em um processo; agora, o devedor poderá ser até mesmo preso

Guedes diz que CPMF virou “imposto maldito”, mas defende alternativa

Para ministro, o tributo sobre transações ainda é considerado como uma forma de compensar a desoneração da folha de pagamentos no Brasil

Petrobras adere a programas tributários estaduais e reduz débitos em 70%

O impacto da medida terá efeitos no resultado da petroleira no quarto trimestre de 2019

Vale informa que BlackRock aumentou sua participação na empresa

A gestora de ativos norte-americana passa a deter cerca de 5,03% das ações da mineradora

Agenda

Nesta quinta-feia (19), o Conselho Monetário Nacional (CNM) vai se reunir, como faz uma vez por mês. Ele é o órgão responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. O Fed da Filadélfia divulga seu Índice de Atividade Industrial, sobre a saúde do setor manufatureiro na região, além de publicar seu relatório de empregos, com as condições do mercado de trabalho por lá. Ainda nos EUA, saem os números referentes às vendas de casas usadas.

Frase do dia

“Você não pode fazer um bom negócio com uma pessoa ruim.” — Warren Buffett