Nova carteira do Ibovespa terá Intermedica e BTG Pactual

A bolsa B3 divulgou hoje a nova carteira do Índice Bovespa que vai vigorar de 2 de setembro de 2019 a 3 de janeiro de 2020, com base no fechamento do pregão de 28 de agosto de 2019. A prévia do Ibovespa registra a entrada da ação ordinária (ON, com voto) da Intermédica (GNDI3) e a unit (recibo de ações) do Banco BTG Pactual (BPAC11), totalizando 68 ativos de 65 empresas.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Itau Unibanco PN (9,482% de participação no índice), Vale ON (8,076%), Bradesco PN (7,280%), Petrobras PN (6,559%) e B3 ON (5,199%). Todos perderam participação no índice, com exceção de Petrobras PN e de B3 ON. Mesmo assim, os números mostram uma concentração grande no Ibovespa, com cinco papéis representando 36,6% do índice.

Para efeitos de comparação, os ativos que apresentaram o maior peso na composição da carteira anterior do índice válida de 06 de maio de 2019 a 30 de agosto de 2019 foram: Itau Unibanco PN (9,997%), Vale ON (9,970%), Bradesco PN (8,754%), Petrobras PN (7,310%) e Petrobras ON (5,032%).

Os pesos são calculados a partir do valor de mercado das empresas e de sua participação nos pregões. A composição do índice é importante porque ele serve de referência para os fundos passivos, que copiam sua carteira para apresentar o mesmo desempenho, como os Exchange Traded Funds (ETF), e também para grandes investidores locais e estrangeiros, que buscam os papéis mais relevantes do mercado e querem ter um índice de referência para facilitar o acompanhamento e operações de hedge nos mercados futuros. Assim, um papel que entra no índice recebe muito mais investimentos que um de fora do indicador.

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.

Além do Ibovespa, a B3 divulga as carteiras de todos seus demais índices. O IBrX100, por exemplo, usado pelos grandes fundos de pensão, registrará a saída de São Martinho ON, Tupy ON e Marcopolo PN. Entram as units do Banco Inter, CPFL Energia ON e Locamérica ON.

Essa notícia foi publicada originalmente no site Arena do Pavini.