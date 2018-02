Notre Dame retoma processo para IPO

São Paulo – A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido para oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), retomando os planos que havia suspendido em julho do ano passado.

A operação, que envolve ofertas primária (ações novas) e secundária (papéis detidos por atuais sócios), será coordenada por Morgan Stanley, Credit Suisse, Itaú BBA, JP Morgan, UBS, Bradesco BBI e Citi, segundo o prospecto preliminar.

O fundo de investimento Alkes II será vendedor na oferta secundária.

A Notre Dame Intermédica, que se apresenta como quarta maior empresa de assistência à saúde no Brasil, afirma no documento que teve resultado operacional medido pelo Ebitda (lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização) ajustado de 711 milhões de reais no ano passado, alta de 43 por cento ante 2016.

Além disso, a empresa afirma que seu lucro líquido foi de 238,2 milhões de reais em 2017, aumento de 178 por cento em relação ao ano anterior.

No documento, a empresa afirma que pretende usar os recursos da oferta primária para reforço do caixa, para permitir investimentos nas subsidiárias operacionais.

Na semana passada, o Banco Inter também havia pedido registro para IPO na bolsa paulista.