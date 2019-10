Nokia cai 25% após suspender dividendos e prever menores lucros

As ações da finlandesa Nokia chegaram a despencar 25,39% na Bolsa de Helsinque, nesta quinta-feira (24), após a empresa anunciar que irá suspender o pagamento de dividendos e que os lucros para o próximo ano serão menores. O papel da empresa encerrou o pregão em queda de 23,35%, sendo negociado a 3,62 euros.

O anúncio ocorreu junto com a divulgação do resultado do terceiro trimestre. Segundo a companhia, o dinheiro que iria para os acionistas será revertido em investimentos para se tornar mais competitiva na corrida pelo 5G.

Embora suas ações tenham perdido quase um quarto do valor, os resultados da companha vieram de acordo com as expectativas. No terceiro trimestre, a empresa teve receita de 5,7 bilhões de euros (cerca de 25,3 bilhões de reais) contra 5,5 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. Já o lucro operacional no terceiro trimestre sofreu leve redução de 487 milhões de euros para 478 milhões de euros.

A empresa finlandesa tem se esforçado para conseguir conquistar os mercados de 5G antes de suas principais concorrentes, que, no setor, são a chinesa Huawei e a sueca Ericsson. Na América Latina, pelo menos, a Nokia saiu na frente e implementou a tecnologia no Uruguai, que foi o primeiro país da região a receber o 5G comercial. De acordo com uma pesquisa da Huawei, a tecnologia deve estar disponível em 60% do planeta até 2025.

No Brasil, a Nokia vem conversando com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) antes do leilão das frequências de 5G, que pode ser o maior já realizado no mundo. Recentemente, porém o presidente da Anatel disse que o leilão só vai acontecer no segundo semestre de 2020. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que, por enquanto, internet 5G “não está no radar”.