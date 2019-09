No dia em que celebra 50 anos, Um Investimentos tem liquidação decretada

No mesmo dia em que celebra 50 anos, a corretora Um Investimentos teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central. Em ato assinado pelo presidente do órgão, Roberto Campos Neto, nesta sexta-feira (20), foi estabelecida a indisponibilidade dos bens dos controladores e dos administradores da instituição financeira.

“Considerando a grave situação patrimonial, as graves violações às normas legais que disciplinam a atividade da instituição, bem como a existência de prejuízos que sujeitam a risco anormal os seus credores”, informou o BC no documento.

A corretora enviou convites para uma festa comemorando cinco décadas de existência. A celebração está marcada para as 21h dsta sexta-feira, mesmo dia da liquidação, no Via Rio.

Fundada com o nome de Umuarama S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários em 1969, a corretora com sede no Rio de Janeiro adotou o atual nome em 2008. Em 2015, transferiu sua carteira para a XP Investimentos. A Um Investimentos é controlada por Fernando Opitz e pelas empresas de participações FDJ Empreendimentos, Investplus Empreendimentos e Umuarama.

Procurada, a corretora não atendeu ao contato da redação para comentar o ato.