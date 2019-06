Netshoes quase dobra de valor desde primeira oferta do Magazine Luiza

A varejista online de artigos esportivos Netshoes já vê seu valor de mercado quase dobrar desde que recebeu a primeira oferta de aquisição pelo Magazine Luiza, no dia 29 de abril. Por volta das 11h desta quarta-feira, as ações da empresa em Nova York avançavam 9,30%, negociadas a US$ 3,76, acumulando alta de mais de 50% em 45 dias, depois que o Magalu concordou em igualar a oferta da Centauro, após seguidos lances, e levou a melhor na disputa.

Da primeira oferta até esta manhã, a Netshoes ganhava em torno de US$ 54 milhões em valor de mercado, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica. A rede, que valia US$ 62,1 milhões há pouco mais de 40 dias, era avaliada em US$ 116,7 milhões nos negócios desta quarta-feira.

A notícia do acordo com a Magalu fazia as ações da varejista subirem em torno de 2,50% na B3 nesta manhã, vendidas a R$ 208 cada, enquanto a Centauro recuava cerca de 0,4%, a R$ 11,50.

O acordo

Mais cedo, o Magalu divulgou em comunicado que concorda em igualar a oferta feita ontem pela Centauro, de US$ 3,70 por ação. O acordo também fixou uma multa de US$ 6 milhões caso ele seja cancelado.

Com isso, fica mais difícil aos acionistas da Netshoes vetarem o negócio com o Magalu na assembleia marcada para esta sexta-feira.

Aquisição é estratégica para Magalu

Segundo analistas da Guide Investimentos, o impacto financeiro da aquisição ainda é limitado na alavancagem do Magalu, visto que a empresa conta com uma estrutura de capital equilibrada, com uma posição de caixa de R$ 2,2 bilhões no último trimestre.

“A aquisição ainda é estratégica, e fornece a Magazine Luiza abertura a entrada no segmento vestuário, onde a Netshoes já tem uma base de clientes de 6 milhões de pessoas, e deve se somar aos 17 milhões de clientes (considerando físico e digital) da Magazine Luiza”, disseram os analistas.