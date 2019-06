Netshoes pede que acionistas aceitem proposta do Magalu e ações desabam

São Paulo – As ações da Netshoes operavam em queda de 14% na bolsa de Nova York nesta terça-feira. Por volta das 12h30, os papéis da brasileira eram negociados na casa dos R$ 3,15.

Na véspera, a Netshoes informou que seu conselho de administração convocou uma assembleia para 14 de junho a fim de deliberar sobre a aprovação da proposta de aquisição da companhia de comércio eletrônico pelo Magazine Luiza .

De acordo com fato relevante divulgado pelo Magazine Luiza, o conselho da Netshoes reiterou recomendação que os acionistas da empresa votem favoravelmente à aprovação da operação, que prevê pagamento de US$ 3 por ação da Netshoes. O valor oferecido pela varejista é inferior à proposta feita pela Centauro, que ofertou US$ 3,50 por ação.

A disputa para saber quem ficará com a Netshoes tem impactado nas ações da companhia na bolsa americana. No início do mês de maio, as ações da companhia qie eram negociadas abaixo dos US$ 2 chegaram a ser negociadas em US$ 3,70. Atualmente, o valor de mercado da Netshoes é estimado em US$ 97,83 milhões.